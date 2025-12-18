La revolución de las renovables y las terapias de edición genética para tratar enfermedades incurables, los grandes avances científicos del 2025

En el mundo de la ciencia ha llegado el momento de hacer balance y reflexionar sobre cuáles han sido los grandes avances científicos y técnicos que han protagonizado el 2025. Las dos revistas más influyentes del mundo académico, la célebre Nature y la prestigiosa Science, afirman que este año hemos asistido a al menos dos grandes revoluciones; por un lado, el despliegue acelerado de las energías renovables a escala global y, por otro, la llegada de las primeras terapias de edición genética para tratar enfermedades que hasta ahora parecían incurables. Fuera del ámbito científico, también son muchas las voces que afirman que este ha sido el año de la revolución de la inteligencia artificial. La revista TIME, por ejemplo, ha escogido como "persona del año" al grupo de magnates que están acelerando la expansión de estas tecnologías.

Este jueves, la revista Science anuncia que el "avance científico más importante del 2025" es la expansión de las energías renovables ya que, por primera vez, los registros indican que las fuentes verdes están empezando a eclipsar a la quema de combustibles fósiles. "Por primera vez desde la Revolución Industrial, la energía procedente del Sol y del viento nos ha permitido cubrir toda la nueva demanda eléctrica mundial durante la primera mitad del año. Ahora mismo, de hecho, el conjunto de las renovables ya suministra más electricidad que el carbón a nivel global", destaca la revista, quien recuerda que este fenómeno es clave en la lucha climática ya que "la revolución verde está ralentizando el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero" y que su despliegue acelerado "nos acerca a un posible punto de inflexión global frente al calentamiento climático".

El editorial sostiene que este fenómeno se debe a innovaciones tecnológicas como la creación de células solares más eficientes pero, sobre todo, a la voluntad política de países como China. En este sentido, la revista afirma que la "apuesta masiva" del país asiático por la fabricación y despliegue de paneles solares, aerogeneradores y sistemas de almacenamiento basados en baterías de litio la ha "consolidado como líder mundial en tecnología energética limpia" y, además, "ha tenido un efecto multiplicador" en el resto del mundo ya que ha abaratado los costes y ha permitido la expansión de sistemas solares domésticos en tejados de Europa, el sur de Asia y numerosos países del Sur Global. En un guiño a Donald Trump, Science afirma que los datos de 2025 demuestran que "la transición energética no solo es viable, sino cada vez más rápida y rentable".

Una nueva era en la medicina

En el ámbito biomédico, la revista Nature incluye en sus "avances científicos del año" la nueva generación de tratamientos frente a enfermedades genéticas raras. Por un lado, un equipo liderado por la neuróloga Sarah Tabrizi, del University College London, logró desarrollar una terapia capaz de ralentizar la progresión de la enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo hereditario y mortal para el que la ciencia llevaba décadas buscando una solución. Por otro lado, se destaca el caso de KJ Muldoon, un bebé de Pensilvania que fue el primer paciente del mundo en recibir una terapia para corregir un defecto genético que impedía a su organismo procesar adecuadamente las proteínas. Los resultados apuntan a que el tratamiento ha logrado una "curación funcional de una enfermedad ultrarrara" para la que hasta ahora no había remedio posible.

La revista Nature también incluye en sus avances científicos del año el trabajo de diversos investigadores cuyos hallazgos y proyectos reflejan un progreso decisivo en múltiples ámbitos: desde el descubrimiento de que los proteasomas pueden generar péptidos antimicrobianos, lo que redefine la comprensión del sistema inmunitario humano y abre nuevas posibilidades terapéuticas, hasta la inauguración del Observatorio Vera Rubin, que permitirá estudiar la estructura del universo con una precisión sin precedentes. En su balance anual, el editorial científico aplaude avances en salud pública como el uso de mosquitos con Wolbachia para frenar el dengue, los tratados internacionales frente a futuras pandemias y los esfuerzos institucionales para reforzar la integridad científica en la era de la desinformación y el negacionismo.