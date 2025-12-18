“El Nacimiento” más hospitalario de San Juan de Dios

San Juan de Dios España presenta su felicitación de Navidad por tercer año consecutivo, con la que quiere poner en valor a las personas que atiende en sus centros sociales y sanitarios. En esta ocasión reúne a 17 usuarios y profesionales de distintos centros, que se convierten en actores por un día en “El Nacimiento”, una función de Navidad donde lo cotidiano puede convertirse en un gran acontecimiento y el valor de la hospitalidad juega un papel central.

Tal y como destaca el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso, “este es el tercer año que apostamos por una felicitación de Navidad que, lejos de enviar un mensaje más o menos bonito, trate de explicar lo que somos como institución y creo, sinceramente, que lo hemos conseguido. Apenas 90 segundos que explican lo que llevamos casi 500 años contando y es que San Juan de Dios lo construimos entre todos, de forma colaborativa y bajo la firme convicción de que juntos podemos contribuir a una sociedad mejor. Un proceso transformador del que todos, sea cual sea nuestro ámbito e impacto, podemos ser parte”.

Con la participación de las 17 personas que pertenecen a diferentes centros de todo el territorio nacional, la Orden Hospitalaria quiere poner de relieve la diversidad de ámbitos donde está presente con la misión de atender a las personas en situación de vulnerabilidad, apostando por su dignidad y autonomía.

Además del corto “El Nacimiento”, la campaña navideña incluye una serie de piezas sobre el cómo se hizo, donde los actores y actrices cuentan su experiencia en primera persona. Para Conchi, que lleva 40 años en el Centro San Juan de Dios de Valladolid y actualmente vive en un piso compartido con otras personas con discapacidad, el rodaje ha sido uno de los mejores días de su vida. Por su parte, José, usuario de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, se sentía muy agradecido por haber podido participar en el rodaje y disfrutar tanto con personas a las que no conocía previamente.

En esta nueva felicitación de Navidad –rodada en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Madrid– han colaborado la Agencia Creativa Fisher Madrid y la productora We Are Beauty, con las que San Juan de Dios ha trabajado en las ediciones anteriores. Una colaboración que en 2023 le valió el premio Publifest al “Mejor uso del mensaje con valor social en spot web” a la campaña de San Juan de Dios “La verdad red social”, y este 2025 en el Festival de la Comunicación Premios Agripina quedó finalista la campaña “La mirada de San Juan de Dios” en la categoría de Salud.