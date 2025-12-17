Colaboración público-privada para reciclar más y mejor en Canarias

En un territorio ultraperiférico, con doble insularidad y con un fuerte peso turístico como Canarias, la gestión de los residuos requiere de soluciones específicas. Para ello, Ecoembes, que mantiene desde su origen un contacto constante con las diferentes entidades de la Administración Pública para garantizar que la recogida municipal de residuos se realice de la forma más eficaz posible, ha firmado el nuevo convenio de cooperación en las islas con el objetivo de avanzar hacia los objetivos europeos. Los últimos datos de 2024, sitúan en 70.000 toneladas los residuos recogidos, siendo 14kg por habitante en el contenedor amarillo y 15kg en azul.

Un convenio hecho a medida

Carlota Cruz, gerente de Ecoembes en Canarias, revela que, desde la entidad, “nuestro propósito es alcanzar un futuro sin residuos, por lo que la colaboración público-privada es una herramienta fundamental”. Esa colaboración se ha materializado en un proceso participativo en el que se reunieron ayuntamientos, cabildos, la FECAM y el Gobierno de Canarias para diseñar un modelo adaptado a la realidad insular. “Fruto de este trabajo, hemos conseguido una propuesta muy consensuada y adaptada al territorio canario que mejora la financiación pero que también apuesta por la concienciación porque el ciudadano es la primera pieza de la cadena”, apunta Carlota.

En Canarias se reciclaron 70.000 toneladas en 2024

El convenio de cooperación firmado entre Ecoembes y la administración busca adaptarse a la doble insularidad y a la ubicación ultraperiférica de las islas. Este acuerdo reconoce estos desafíos y contempla medidas específicas para afrontarlos. Pero para que este nuevo marco sea un éxito, uno de los objetivos de la entidad tes acompañar a las administraciones y facilitar su aplicación. Para ello organizaron unas jornadas informativas en las que explicaron cómo este acuerdo promueve una gestión más eficiente, digital y transparente de los residuos, alineándose con la normativa vigente y fortaleciendo el rol de las entidades locales en la recogida y reciclaje.

Desafíos ante el nuevo marco europeo

Uno de los ejes que se trató fue el papel de la digitalización. De hecho, este nuevo convenio incorpora un Sistema Digital de Gestión de Residuos que facilitará la trazabilidad y permitirá a las entidades locales tomar decisiones basadas en información actualizada. Aunque estas propuestas avanzan en la dirección correcta, no podemos olvidar que todavía queda trabajo por hacer. Por ejemplo, la tasa de impropios en el contenedor amarillo se sitúa en torno al 25 %, es decir, los residuos que terminan en este contenedor de forma incorrecta y que no son ni envases de plástico, ni metálicos ni briks. Este dato, aunque moderado respecto a otros territorios, sigue siendo un desafío. Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, subraya que están trabajando “para concienciar a la población de que hay que separar correctamente en origen para poder conseguir unas altas tasas de recuperación”.

En 2024, en Canarias, se depositaron 14 kg/habitante en el contenedor amarillo (destinado a residuos de envases de plástico, metálicos y briks.﻿

Las empresas son una pata fundamental para la colaboración público-privada. En este sentido, Ecoembes quiere ser un apoyo para las empresas que tienen que adaptarse a las nuevas normativas europeas sobre envases y residuos y lo hace, entre otras acciones, organizando jornadas informativas que analizan los desafíos y oportunidades para el sector empresarial local.

Para Carlota, la clave es garantizar que las empresas locales sigan siendo competitivas en un entorno regulatorio exigente y añade que “además de ser una buena herramienta para que cumplan con sus obligaciones de gestión de residuos, tenemos que evolucionar en los servicios que les ofrecemos dándoles asistencia en aspectos como ecodiseño para los envases que ponen en el mercado que tengan cada vez un menor impacto ambiental, ofrecerles formación a sus trabajadores en materia de economía circular y ayudarles a innovar a través de nuestro laboratorio TheCircularLab”. Esto pone de manifiesto la necesidad de ver la normativa como una oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras y eficientes, promoviendo un cambio hacia un modelo de negocio más circular y rentable, mediante el intercambio de experiencias y creación de alianzas estratégicas. La cooperación entre el sector público y privado es esencial para cumplir el nuevo convenio. Montañés reconoce que llegar a este punto “ha sido un trabajo duro, pero sin lugar a dudas ha sido un trabajo satisfactorio porque se ha hablado de los intereses generales de Canarias en materia de gestión de residuos”.

En Canarias hay 13.311 contenedores amarillos y 10.247 contendedores azules

Con una ciudadanía cada vez más concienciada, empresas adaptándose al nuevo marco y administraciones coordinadas en torno a un plan común, Canarias se enfrenta a estos retos de forma decidida. La mejora de los sistemas de recogida, la digitalización y el refuerzo de la infraestructura insular dibujan un escenario en el que reciclar más y mejor no solo es un objetivo, sino un camino compartido.