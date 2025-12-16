Los médicos se desmarcan del resto de sindicatos y amenazan con una huelga indefinida si Sanidad no atiende sus reclamaciones

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) insiste este martes en que la negociación con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco "sigue abierta" y que mantiene "su voluntad de diálogo" para el encuentro fijado para este miércoles. Los médicos se desmarcan del preacuerdo firmado el lunes por los otros sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación con el departamento que dirige Mónica García y que, de momento, deja en suspenso la huelga que habían convocado desde el próximo 27 de enero.

CESM y SMA afirman que acudirán a la cita con voluntad negociadora "confiando en que desde Sanidad se facilite un calendario cerrado de reuniones que permitan abordar de manera específica los puntos clave planteados que sí afectan directamente a médicos y facultativos, ya que en caso de no producirse avances se verán obligados a escalar en el conflicto abierto y aumentar las jornadas de paro en la huelga nacional indefinida que se mantiene convocada a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones".

"Sigue adelante"

Por su lado, las organizaciones integradas en la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aúna a 16 entidades que apoyaron a CESM y SMA en los paros convocados la semana pasada, han aclarado que "la huelga de médicos y facultativos sigue adelante. El preacuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales "no médicas no tiene que ver con el conflicto médico", repiten.

Metges de Catalunya, que forma parte de APEMYF, avanzaba este martes que mantiene la convocatoria de huelga de facultativos prevista para los días 14 y 15 de enero de 2026 -el mismo día que ha convocado paros el sindicato madrileño Amyts- en el conjunto del sistema sanitario catalán pese al preacuerdo con los sindicatos no médicos con representación en el ámbito de negociación.

En la misma línea

Este lunes, las organizaciones presentes en la mesa de negociación del Estatuto Marco -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde-, alcanzaban un preacuerdo con Sanidad, que incorpora reivindicaciones sindicales como la jornada de 35 horas semanales. También contempla el acceso a la jubilación parcial para los sanitarios y abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para algunas categorías profesionales, como ha informado el Ministerio.

Las organizaciones han acordado dejar "en suspenso" la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad se plasman en un nuevo texto del Estatuto Marco.

Los médicos se desmarcan

Pero los sindicatos médicos, que la pasada semana convocaron una huelga nacional de cuatro días, recuerdan que "no hay nada firmado con el Comité en cuanto a los aspectos que han trascendido de ese preacuerdo, que, en todo caso, quedan lejos de las reivindicaciones que están llevando a cabo CESM y SMA".

Esas reivindicaciones continúan estas dos organizaciones, "sí apuestan por una mejora de las condiciones laborales de los médicos y facultativos, motivo de la amplia movilización del colectivo en la reciente huelga de cuatro días, lo que refuerza la demanda de una negociación directa con la Administración de los representantes de los médicos y facultativos".

Sigue adelante

Metges de Catalunya, por su lado, considera que las reivindicaciones principales del colectivo (abolición de las guardias de 24 horas, reducción de la jornada laboral, nueva clasificación profesional, espacio propio de negociación) "se siguen ignorando" y las medidas anunciadas "dependerán de la discrecionalidad de cada comunidad autónoma", que podrá decidir si las aplica o no en su servicio de salud en función de sus necesidades.

Para MC, mientras la representación de los facultativos en la mesa de negociación sea "testimonial y sin derecho a voto" -solo hay un médico entre los 15 miembros del ámbito de negociación, remarcan- no se puede considerar que la propuesta de Estatuto Marco "integre la voz y las demandas de los profesionales". Por este motivo, todas las organizaciones sindicales, colegiales y científicas que representan los facultativos reclaman "al unísono" un espacio propio de negociación donde acordar las condiciones específicas del colectivo.

Desde Amyts, el principal sindicato médico de Madrid, que también forma parte de APEMYF, critican que el Ministerio continúe con una reforma del Estatuto Marco que ha suscitado un rechazo casi unánime entre los profesionales médicos. "No entendemos que no nos escuchen ni se ponga fin a estas jornadas laborales agotadoras. Miles de compañeros han salido a la calle para denunciar el cansancio crónico que sufren y para proteger la seguridad del paciente", ha asegurado la secretaria general del sindicato madrileño, Ángela Hernández.