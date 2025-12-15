El "riesgo meteorológico" se mantiene hasta la tarde en Valencia y Castellón debido a la "incertidumbre" de la borrasca Emilia

Continúa el riesgo meteorológico en la Comunidad Valenciana ante la borrasca Emilia, que mantuvo el domingo en vilo al litoral bajo la alerta roja, la cual ha decaído esta madrugada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó el domingo de que hasta esta misma tarde, "cuando el viento gira a suroeste", no habrá un "claro descenso" del peligro. Como consecuencia, tras la finalización de la alerta roja a las 6 de la mañana, se mantiene para la jornada de hoy la alerta naranja por lluvias en el norte de Valencia hasta mediodía, mientras que en el litoral e interior sur de Castellón se prolongará hasta las 18 horas. Según las previsiones del organismo, se podrían dar precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

Ante la situación meteorológica, Emergencias pidió cautela y prevención. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, recordó, al finalizar la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana para seguir la evolución de la borrasca Emilia y la alerta roja, que las recomendaciones estipuladas siguen vigentes: no cruzar zonas inundables, mantenerse alejados de cauces y barrancos por posibles crecimientos repentinos del caudal, informarse siempre por los canales oficiales y estar pendiente de las indicaciones de las autoridades, del 112 para los consejos generales, y de las autoridades municipales. "Continúa siendo importante la autoprotección y la concienciación de la ciudadanía ante estos episodios de emergencia", recordaron.

Por su parte, a través de su cuenta oficial de X, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a última hora de la tarde del domingo, insistió en que es "muy importante extremar las precauciones frente al temporal que se mantiene en gran parte de la Comunitat Valenciana". "Máxima prudencia y atención a los avisos y recomendaciones, emitidos a través de los canales oficiales de Emergencias y todos los servicios de emergencias", apuntó.

Los próximos días

La predicción de Aemet, pone fin a los avisos por lluvias y tormentas en toda la Comunitat Valenciana a las 18 horas de este lunes. Para el martes, por tanto, no hay avisos meteorológicos previstos. No obstante, sí se esperan "chubascos moderados, que pueden ser fuertes y persistentes en Castellón y norte de Valencia". En el comunicado especial emitido este sábado, la agencia hablaba de una "nueva perturbación atlántica" que "se descolgará de la circulación general, dando lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea".

Predicción de la Aemet para el mediodía del lunes cuando sigue el riesgo 'meteorológico'. / Aemet

Para el miércoles y el jueves, según la predicción de la agencia meteorológica, la situación es de mayor estabilidad. El 17 se esperan "probables precipitaciones débiles con tendencia a cesar al final del día en el interior, pudiendo ser moderadas y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante"; mientras que el 18 tan solo se prevén lluvias "débiles en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante, cesando al final del día".

Municipios sin clases

Algunos municipios de Valencia han decidido cancelar mañana las clases debido a la alerta roja por lluvias que está vigente desde hoy en el litoral de la provincia y que no se extinguirá, en principio, hasta las 6.00 horas. A partir de ese momento, el aviso pasará a ser naranja y podrían caer también cantidades muy importantes de agua. Valencia es uno de estos municipios, que deja sin clases a 32 centros educativos, los situados en zonas inundables y en las pedanías del sur.

Otros municipios también se han sumado a suspender las clases: