Nuevas víctimas denuncian a un médico de Telde (Gran Canaria) por violaciones hace 30 años y hace solo dos meses

Nuevas víctimas han denunciado al médico Fernando Alberto U. B. por presuntas agresiones sexuales cometidas hace más de 30 años, las más antiguas, y hace tan solo dos meses, poco antes de su detención, en su consulta privada del barrio de San Juan, en Telde, las más recientes. El presunto depredador sexual, de 66 años y nacido en Santa Cruz de Tenerife, contaba con un amplio prestigio profesional en el municipio, que le llevó a pregonar fiestas populares y a ser elegido concejal de la oposición por el Partido Popular entre 1995 y 1999.

La Policía Nacional ha ampliado la investigación tras recabar más testimonios que arrojan luz sobre lo que ocurría durante las revisiones médicas en la clínica privada de la calle León y Castillo, después de la información del caso publicada por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) analizan si entre las posibles víctimas del doctor hay pacientes que ni siquiera llegan a los 10 años.

Los investigadores sospechan, debido al 'modus operandi', que se valía de su cercanía a ciertos ámbitos profesionales para aproximarse a las menores. Las víctimas que han denunciado hasta la fecha son, en su mayoría, mujeres jóvenes o adolescentes, pero no se descarta que desatara sus parafilias con otro tipo de pacientes.

La mayor parte de las afectadas eran mujeres jóvenes o incluso adolescentes

El sanitario ejerció como médico en el Hospital Infantil Santa Rosalía, en San Juan, durante 12 años antes de montar su consulta privada, y el Ayuntamiento llegó a nombrarlo incluso pregonero de las fiestas del Santo Cristo de Telde en el año 2018. Su fama llevaba a que en numerosas ocasiones fuera recomendado por sus servicios como nutricionista y masajista, con lo que su consulta siempre estaba concurrida. Y él habría sacado partido de esta situación y de la fama que tenía en el municipio.

Ya en 2010 fue condenado por otros delitos de carácter sexual, similares a los que han motivado su última detención, que también cometió durante el ejercicio de su actividad profesional. La medida preventiva que se le impuso entonces fue una orden de alejamiento, pero años después la incumplió y volvió a ser arrestado en 2016.

Primera denuncia

Ahora, nueve años después, una paciente volvió a denunciarlo. En una de las primeras citas, le pidió que se quedara en ropa interior para practicarle una valoración física y le ofreció un masaje linfático para la retención de líquidos. Sin embargo, durante las sesiones le colocó cremas por todo el cuerpo y le realizó tocamientos, que continuó en una siguiente sesión con gestos de carácter sexual, según su relato.

Después, le contó lo ocurrido a la masajista que le había recomendado sus servicios y conoció a otra mujer que había pasado por una situación casi idéntica y que también presentó denuncia a principios de este año. Esta última logró huir de la consulta en un momento de descuido del doctor.

Aprovechaba su cercanía a ciertos ámbitos profesionales para aproximarse a las menores

Las declaraciones fueron claves para determinar su forma de actuar. Supuestamente, se valió de la posición profesional que ostentaba para abusar y generar en las víctimas un estado de parálisis y confusión que les impedía reaccionar de forma inmediata.

Pero, además de los tocamientos de carácter sexual que llevaron a arrestarlo, los agentes han descubierto nuevas víctimas que han contado hechos más graves. Sus testimonios han revelado que Fernando Alberto U. B. habría cometido agresiones sexuales completas con penetración durante las revisiones médicas.

En libertad provisional

El presunto depredador sexual fue detenido en octubre y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que instruye las diligencias, acordó su libertad provisional. Las medidas cautelares que se han adoptado mientras avanza la investigación consisten en una orden de alejamiento hacia las víctimas e inhabilitación temporal para continuar ejerciendo como médico.

La UFAM, por su parte, continúa las pesquisas para averiguar si existen nuevas víctimas y pide a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos que contacte de forma presencial en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde o bien a través de los teléfonos 928704137 y 928704139.