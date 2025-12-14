Así es el recetario de Chistian Lima: un ingeniero naval herreño metido a creador de contenidos

Ingeniero naval y aficionado a la buena gastronomía, el herreño Christian Lima (Valverde, 1996) ha encontrado en su cuenta de Instagram [elchiquitojuanangel] un aluvión de aliados que siguen paso a paso sus habilidades [«son más consejos que otra cosa», asegura] culinarias. Eso sí, siempre tirando de un tono irónico para hacer un poquito más comestibles sus contenidos. «Hago platos sencillos, nada de recetas de diseño y cosas raras para que se puedan cocinar con una buena dosis de humor», defiende con naturalidad.

¿Cómo va todo?

Escapando...

Escapando, que ya es mucho decir, ¿no?

A mí me vale [ríe].

¿Herreño?

Sí, de Valverde; del pueblo de Timijiraque.

¿Y qué hace un ingeniero naval metido en este lío?

La cuenta elchiquitojuanangel (Instagram) no fue creada para cocinar, es una que abrí para subir fotos. Con el paso del tiempo me di cuenta de que mi cara no le gustaba a la gente, pero sí la comida que preparaba. Ahí fue cuando decidí quitar las imágenes mías y empecé a subir sólo vídeos de recetas.

Las fotos no suelen dar de comer...

...yo tenía mis amigos en Instagram , no eran muchos [pausa], pero la cosa más o menos funcionaba... Además contaba con unos mil seguidores, que tampoco era para volverse loco. Aquí, en El Hierro, todos nos conocemos y pensé que mostrar mi cara no arreglaba nada. La cambié por las recetas y me cayeron 22.000 «amigos» en Instagram.

¿Eso es algo más que un suflé?

Todo empieza en 2023 cuando un amigo de mi etapa universitaria en Gran Canaria me animó a que en lugar de subir historias le diera más cancha a los vídeos (reels). El primero lo subí con música, el segundo también y al tercero le puse mi voz... ¡Aquello lo petó! A la gente le hizo gracia y en pocas semanas pasé de mil a trece mil y pico... De ahí ‘pa’ arriba he ido creciendo poquito a poquito sin prisas.

¿Sólo con temas de cuchara y tenedor?

Alguna vez subo unas cosillas de mi vida personal, una escapadita en moto o una chorradita, pero cada vez menos. El 99% de las cosas que pongo son temas relacionados con la cocina. Funciona, no le voy a mentir.

¿De dónde viene su mano para la cocina?

Mi abuela, mi padre y mis tías por parte de madre sí que tienen mano. Yo, no. Ninguna cocina a nivel profesional, pero sí que han influido muchísimo en este asunto. Lo mío es más diversión, algo para pasar el rato.

Tampoco se vuelve loco con platos de diseño o de alta cocina.

No, todo lo contrario. Creo que la gente se para a ver qué hago porque propongo platos sencillos; nada de alta cocina. Casi todos se detienen porque hay comida y luego se quedan por las burradas que digo. Las cosas son como son. Si no fuera por esas burradas no me haría caso... Se lo digo en serio.

¿De alguna forma usted es una especie de ‘matahambre’?

No sé yo [ja, ja, ja]... Lo que sí creo es que si explico un cocinado paso a paso, con algo de gracia y sin dramas es más que probable que genere cierta motivación en las personas que me siguen para que en un momento dado se metan en la cocina de sus casas a intentar algo que acaban de aprender.

¿Esto da para tantas recetas, no hay riesgo de quedarse seco?

Por momentos sí que se acaban, pero luego veo algo que hace mi abuela y otra cosa a la que le está metiendo mano mi padre y pruebo a mezclarlas a ver qué sale de ahí... Muchas veces, si no la gran mayoría, me invento algo que no estaba porque soy bastante malo a la hora de guardar las recetas.

¿Y cómo se sobrevive a este ‘boom’ en un lugar tan pequeño como El Hierro?

Al principio sí que había un poquito de lío, pero la gente lo ha normalizado y, como mucho, me dicen: «¡Venga, menudito... Otra receta!». Tampoco es que sea un personaje muy popular, pero sí que se montó algo de jaleo.

¿Por eso no muestra su cara?

No, que va. No es que quiera esconderme. Es que creo que esto empezó a funcionar mejor en el instante que dejé de mostrarme. La gente está más pendiente de lo que hago [«o hacen los demás por mí»] y, más aún, de lo que digo que de mi cara. Esa es una gran ventaja porque muchos no me ponen rostro.