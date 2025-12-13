Aviso de la Policía Nacional a los comercios: con este sencillo método puedes detectar si te están colando billetes falsos

La Policía Nacional ha avisado en sus redes sociales del aumento de la circulación de billetes falsos y ha dado algunos consejos a los ciudadanos para poder detectarlos, y así evitar que sean víctimas de una estafa.

Además, advierten de que los comercios y la restauración son los más vulnerables antes este timo económico.

Qué pasa si un billete o moneda es falso

"A la entrega de los billetes y/o monedas presuntamente falsos en el Banco de España o en la entidad de crédito, nos facilitarán un recibo que servirá como justificante para realizar el seguimiento del expediente", explica el Banco de España en su página web

Repunte de los billetes falsos / E.D.

"El resultado de la peritación se comunicará por correo electrónico o postal al contacto indicado en el momento de la apertura del expediente", indica, y además, insiste en que "si en el análisis del Banco de España resulta que el billete o moneda es legítimo, este será canjeado al ciudadano o entidad financiera; el importe también podrá ser abonado en una cuenta corriente, si esta hubiera sido indicada en la apertura del expediente".

El Banco de España aconseja siempre comprobar el efectivo que se recibe, ya que su el billete o moneda es falso y, por lo tanto, no canjeable, es el propietario el que pierde su valor.

"Toca, gira y mira"

La Policía Nacional ha ofrecido un sencillo truco a la ciudadanía para detectar si un billete es falso.

Tocar el billete : este tiene que tener un relieve áspero y no una textura normal, de folio

: este tiene que tener un y no una textura normal, de folio Girarlo : el valor del billete debe reflejarse con la luz .

: el valor del billete debe . Mirar: al ponerlo a trasluz se debe apreciar una marca de agua y un hilo y una ventana de seguridad.

Si los billetes no cumplen con estos requisitos se tratará de un billete falso, por lo que todos los ciudadanos, especialmente lo que tengan comercios deben estar muy atentos para evitar estafas.

¿Cómo saber que una moneda de euro no es falsa?

En el caso de que no sean billetes y sean monedas lo que haya que verificar, existe un sencillo método que consta de cinco pasos para detectarlo.