Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 25, 30, 37 y 41 y las estrellas 05 y 11.
El código del Millón ha sido el WJM56128.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El cadáver momificado hallado en La Palma es de mujer e investigan si es Natalia Hernández
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Televisión Canaria retransmite el Real Avilés–CD Tenerife, duelo de altura en Primera RFEF
- Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos
- Vivienda asegura que ninguna familia vulnerable se quedará en la calle
- Una murga de Gran Canaria y dos de Santa Cruz en el certamen del Norte
- Se repiten los problemas en Santa Cruz y varios barrios sufren problemas en el suministro de agua tras una avería
- La Universidad de La Laguna y Rosa María Aguilar, absueltas tras la demanda de TECH Universidad Tecnológica