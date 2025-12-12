La Oreja de Van Gogh vuelve a Tenerife en 2026 con Amaia Montero y una gira histórica por su 30 aniversario

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas del pop en español, celebra su 30 aniversario con una gira histórica que supondrá además el regreso a los escenarios de su formación original, un acontecimiento muy esperado por los seguidores del grupo. Dentro de este tour, titulado “Tantas cosas que contar – Tour 2026”, Canarias tendrá un papel protagonista con dos conciertos únicos que prometen convertirse en grandes citas musicales en el Archipiélago.

Las fechas confirmadas son:

23 de octubre — Anexo Estadio Gran Canaria (Gran Canaria)

— Anexo Estadio Gran Canaria (Gran Canaria) 24 de octubre — Campo de Fútbol de Adeje (Tenerife)

Estos conciertos supondrán el primer reencuentro del grupo con el público canario desde 2006, año de su última actuación en las Islas con la formación original.

Cartel de las actuaciones de La Oreja de Van Gogh en Canarias / E. D.

Entradas a la venta

Las entradas estarán disponibles el 15 de diciembre, a partir de las 11:00 horas en Canarias y a las 12:00 horas en Península, a través del portal oficial de venta:

entradas.com/artist/la-oreja-de-van-gogh

Un tour para celebrar 30 años de historia

La gira recorrerá grandes momentos de la trayectoria del grupo, con canciones que han marcado a varias generaciones, como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero. Además, rendirá homenaje al 25º aniversario de su icónico disco “El viaje de Copperpot”, considerado uno de los álbumes más influyentes del pop español.

La banda explica que este reencuentro supone un momento muy especial:

Volver a compartir escenario es un impulso emocional para nosotros y sentimos la necesidad de vivirlo con el público. Queremos volver a ser miles durante una noche y celebrar juntos que la vida se vive aquí y ahora”.

La visita de La Oreja de Van Gogh a Canarias se perfila ya como uno de los eventos musicales más destacados de 2026, un viaje emocional que unirá a la banda con sus seguidores en dos noches que prometen ser inolvidables.