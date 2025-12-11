Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria

El teléfono de la sala de control de la Policía Nacional, el 091, sonó el lunes a las diez de la noche. Al otro lado de la línea, una llamada de auxilio. Una mujer, vecina de San Bartolomé de Tirajana, pedía ayuda desesperada a los agentes. Su pareja —dijo— la acababa de agredir y ella había logrado refugiarse en una de las estancias de la casa que compartían. Tenía miedo, afirmó, y solicitó de inmediato la presencia policial en el domicilio.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la comisaría de Policía Nacional de Maspalomas quienes, tras entrevistarse con la víctima y el presunto agresor, lo detuvieron a él, reconocido abogado del sur de Gran Canaria, por un presunto delito de violencia de género. En el registro de la vivienda incautaron además un arma de fuego, según la información a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Los hechos se desencadenaron la tarde-noche del lunes en el domicilio del municipio de San Bartolomé de Tirajana en el que reside el abogado, P. C. O., de 54 años y sin antecedentes, junto a su pareja, una mujer con la que mantiene una relación sentimental desde hace más de dos años, según las manifestaciones de ambos.

En la vivienda se desató una discusión que terminó, presuntamente, con la agresión machista. Tras el primer ataque, la mujer logró encerrarse en una habitación y desde allí ella misma alertó a la Policía Nacional.

Cuando los agentes llegaron al piso, acompañados por efectivos de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, lograron que el varón les abriese la puerta y encontraron en uno de los cuartos a la víctima. Ella aportó un relato detallado de lo ocurrido y aseguró, según los datos a los que ha accedido este diario, que «no es la primera vez que se pone violento» y la agrede.

En la confesión, la mujer explicó que esa noche su pareja había bebido, habían discutido y que él la empujó. Siempre, presuntamente, según el relato descrito por la víctima a la Policía cuando se personó en la casa que comparten. Para evitar el ataque, se escondió en la habitación y esta vez se atrevió a dar la voz de alerta.

En la declaración, la mujer aseveró que no se atrevió a denunciar con anterioridad «por miedo». Al ser su pareja abogado, pensaba que nadie la iba a creer, subrayó.

Pero ella reveló un dato más inquietante: en la parte de atrás de la casa, el ahora detenido tenía un arma de fuego, una pistola que, en el momento de escribir estas líneas, se desconoce si tenía autorización para la tenencia y uso. Acompañó a los agentes hasta el lugar en el que su pareja supuestamente escondía la pistola y les hizo entrega del arma, que guardaba en una funda con el cargador y la munición.

La versión de él

Al tiempo que la víctima entregó la pistola, otro grupo de agentes se quedó con el ahora arrestado. Tras las declaraciones de ella y la petición de ayuda, tomaron declaración al abogado. Su versión dista de la manifestada por su novia. Él admitió la discusión, pero alegó que fue ella quien se puso violenta y rompió un jarrón, un hecho que no quiso denunciar, dijo. Lo que sí hizo es negar con rotundidad la presunta agresión cometida contra la mujer.

Ante las declaraciones de ambos y la presencia en la vivienda del arma de fuego, la Policía Nacional detuvo al individuo por un presunto delito de violencia de género. El arrestado fue trasladado a los calabozos de la comisaría del sur, donde permanece antes de su pase a disposición judicial.

Entre la pareja no había denuncias previas de malos tratos y a él tampoco le consta ninguna reseña anterior de otra relación ni antecedentes policiales de cualquier otra índole. Este diario, tras tener conocimiento de los hechos, intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con su despacho de abogados para obtener su versión de lo ocurrido, sin éxito.