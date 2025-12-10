Una ciberliga a prueba de ‘hackers’

A veces un delito no se reduce a un agresor encapuchado que comete un crimen a altas horas de la madrugada. El entorno digital es también un territorio donde los enlaces peligrosos, el sexting (envío de contenido sexual) no deseado o los deepfakes (imágenes editadas) amenazan la seguridad y la privacidad de los menores. Los jóvenes pueden ser víctimas de grooming (acoso sexual), fraudes, estafas, pérdida de la privacidad o manipulación de información, además de sufrir los efectos de la dependencia digital sobre su bienestar. Crecen hiperconectados y a menudo carecen de herramientas para reconocer y reaccionar ante un ciberataque o proteger sus datos personales.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron en España 4.896 denuncias por delitos cibernéticos contra niños y adolescentes, de los cuales 1.068 correspondían a delitos sexuales. Casi cinco mil motivos para instar a que los jóvenes empiecen a entrenar su radar digital, y ahí es donde entra en juego la ciberliga fundada por la Guardia Civil: una competición formativa con una gran final en Aranjuez (Madrid), en la que concursarán 19 centros educativos canarios.

Este es el tercer año consecutivo en que la ciberliga inscribe a competidores canarios, que llegan preparados para enfrentarse a retos digitales y supuestos de ciberamenazas, como diferenciar imágenes generadas por inteligencia artificial y detectar perfiles fake. La séptima edición del evento introdujo su modalidad pre-amateur, dirigida al alumnado de 4º de la ESO, y se presentó ayer ante los 550 alumnos del IES José Cerpa de Vecindario, anfitriones del acto de presentación de la National Cyber League en Canarias.

El teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Alcaide, ejerció de maestro de ceremonias en un encuentro virtual con los 18 centros restantes del Archipiélago. «Son edades en las que ya están metidos de lleno en el mundo del ciberespacio… Si va todo bien, es maravilloso, útil, necesario, pero hay muchos peligros. Se trata de concienciarles y de enseñarles a salir de estos riesgos», aseguró Alcaide.

El general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, Juan Hernández Mosquera, todo un forofo de este evento, animó a los participantes a traer la copa a casa: «Hay que dejar el pabellón de Canarias muy alto. ¡Vamos equipo!», alentó. Y luego, llega el momento estrella de la mañana: un pique interinsular sano que fue in crescendo cuando intervinieron los otros centros. El IES Eusebio Barreto Lorenzo (La Palma) se presentó con un sereno «a ver si hay suerte».

«Preparados para la guerra»

El IES José María Pérez Pulido (La Palma) entra más fuerte: «Estamos preparados para la guerra». Desde Tenerife, el IES Antonio González González se crece: «Vamos a ganar. Que se retiren los demás». Ya en Gran Canaria, el Instituto Villa de Firgas proclama que se ven «muy capaces», y la sala estalla en una escandalera imposible de registrar con ovación incluida. En la timidez se quedó el IES Vega de San Mateo que se fue a negro total por problemas de conectividad en el streaming.

Desde Fuerteventura, el Gran Tarajal y Puerto Cabra manifestaron que ya están «fleje activos para competir». Este último, finalista en ediciones anteriores, como el IES Tacoronte Óscar Domínguez, quienes presumieron: «El año pasado fuimos finalistas y este año también».

El Instituto Garoé (El Hierro) tira de título honorífico: «Somos el instituto ganador. Nos vemos en Madrid». Aunque la perla de la mañana fue enunciada por Montaña de Guaza: «El profe nos dijo que íbamos al Bernabéu si ganábamos».

«Tenemos que saber que en Internet existe riesgo», recuerda el teniente coronel Alcaide. Advierte que en muchas ocasiones estas denuncias constituyen solo la punta del iceberg de un entramado cibernético en el que los menores sufren apuros para denunciar. «Hay que superar el miedo. Si me he metido en determinadas páginas por error o curiosidad, sentimos una vergüenza atroz a la hora de comunicárselo a alguien. Díselo a un adulto, como tus padres, porque hay mucha más gente como tú que puede haber caído», concluye el teniente coronel.