Carillas Lumineers: la técnica de IOC Clínica Dental que triunfa en Hollywood y en España

Las carillas dentales se han afianzado como una de las soluciones más efectivas y naturales en estética dental moderna. Los avances tecnológicos y el desarrollo de materiales de alta calidad han hecho posible transformar una sonrisa en 24 horas con carillas de porcelana mínimamente invasivas. En IOC Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental, este tratamiento combina precisión digital, rapidez y respeto por la estructura natural del diente, para tener unos resultados inmediatos y naturales sin dañar el esmalte.

¿Qué son las carillas dentales? Las carillas son finas láminas que se adhieren a la parte frontal de los dientes con el objetivo de mejorar la estética dental corrigiendo imperfecciones en el color, la forma o la alineación de los dientes. Se utilizan en casos de manchas que no responden al blanqueamiento dental, fracturas leves, dientes pequeños o irregulares, y espacios interdentales que el paciente desea cerrar sin recurrir a ortodoncia.

Sobre qué tipo de carillas dentales hay y cuáles son las más efectivas, la respuesta depende del paciente y el caso, aunque IOC Clínica Dental recomienda las carillas de porcelana por su resistencia y su capacidad para imitar la translucidez del esmalte natural, lo que garantiza un acabado estético y duradero.

La principal diferencia entre las carillas de porcelana tradicionales y las carillas dentales mínimamente invasivas radica en el grosor y la técnica de colocación. Las nuevas generaciones de carillas pueden tener un espesor inferior a 0,8 milímetros, lo que permite adherirlas directamente sobre el esmalte con una preparación mínima o incluso sin necesidad de tallar el diente. Este es el caso de las carillas Lumineers, también llamadas “contact lens”, porque son tan finas que se podrían comparar con las lentes de contacto.

De esta forma, se conserva la estructura dental original sin dañar el esmalte, con una unión más fuerte y estable con adhesivos modernos, que funcionan manteniendo el esmalte intacto. Además, las carillas de porcelana no se manchan ni pierden brillo con el paso del tiempo, lo que garantiza una sonrisa luminosa durante años.

Carillas dentales, sonrisa nueva en 24 horas

El método guiado en 24 horas de carilla dentales ha revolucionado el concepto de estética dental rápida. A través del diseño digital de la sonrisa, el escaneado intraoral y la tecnología CAD/CAM, los especialistas pueden planificar y fabricar las carillas personalizadas con una precisión milimétrica.

El proceso comienza con un estudio detallado de la boca y un diseño digital que muestra al paciente cómo será el resultado final antes de comenzar el tratamiento. En apenas dos o tres citas, se puede fabricar e instalar la carilla dental, permitiendo lucir una sonrisa renovada en un solo día. Este método es rapidez, pero sobre todo seguridad y previsibilidad, ya que cada paso se ejecuta siguiendo una planificación digital exacta. Cada carilla se diseña de manera individual, teniendo en cuenta el color, la forma y las proporciones faciales del paciente

El atractivo principal de las carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas es que combinan la estética, naturalidad y comodidad, sin anestesia ni tallado agresivo, en un proceso prácticamente indoloro y reversible. Además, las carillas de porcelana son biocompatibles, no provocan rechazo y ofrecen una resistencia superior al desgaste.

Con una correcta higiene bucodental y revisiones periódicas, las carillas dentales pueden mantenerse en perfecto estado durante más de una década, ya que no cambian de color y no acumulan placa, lo que contribuye a mantener una boca sana y estética.

En IOC Clínica Dental este proceso está dirigido por especialistas en estética dental formados internacionalmente, como el Dr. Nicolás Veneri y la Dra. Elena Ojeda Tejera, quienes han perfeccionado la técnica guiada para ofrecer carillas dentales con resultados de alta precisión y excelencia estética.

Las carillas Lumineers, que se fabrican en Estados Unidos, son conocidas por su extrema delgadez, que permite colocarlas sin modificar el esmalte. Este tipo de carillas, habituales entre los actores de Hollywood, ha ganado reconocimiento mundial por ser el secreto de las sonrisas de las estrellas. La Dra. Elena Ojeda Tejera es especialista certificada para tratar pacientes con este tipo de carillas, ostentando en 2018 la mención de especialista en estética que más carillas realizó en España y una de las que más colocó en todo el mundo.

Ventajas de las carillas dentales

Las ventajas de las carillas dentales son varias, ya que no es solo la rapidez del proceso para lucir una sonrisa nueva en 24 horas, sino que priorizan la preservación del esmalte dental con un tratamiento seguro y reversible. Además, entre los beneficios de este tratamiento está la garantía que ofrece la calidad de los materiales empleados, con resultados duraderos.

El mantenimiento, aunque sencillo, requiere revisiones periódicas para comprobar la integridad de las carillas dentales y el estado general de la salud de la boca.

En IOC Clínica Dental, centros referentes en este tipo de tratamientos estéticos, apuestan por la durabilidad de las carillas de porcelana, que mejoran la estética, resisten el desgaste y abrasión mucho mejor que los empastes estéticos, son biocompatibles, reduciendo al máximo la posibilidad de rechazo y mantienen el color y el brillo.

Estas carillas dentales no se manchan con el tiempo, su unión al esmalte es muy fuerte y al no tener que tocar ni desgastar los diente para adherirlas, se trata de un tratamiento totalmente reversible.

Las carillas de porcelana mínimamente invasivas con el sistema guiado no son solo estética dental, se trata de medicina y, por ende, de salud. En este sentido, los especialistas van más allá poniendo en valor también la durabilidad de las carillas, ya que se trata de un tratamiento que en la mayoría de los casos es definitivo.