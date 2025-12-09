Tenerife se apunta a la nueva gira por Europa de Kany García

Kany García, la artista puertorriqueña de raíces españolas multipremiada en los Latin GRAMMY, una de las grandes voces de su generación, tanto dentro como fuera de los escenarios, acaba de anunciar su nueva gira europea. El tour, el más ambicioso hasta la fecha en la dilatada carrera de la autora de ‘GARCÍA’ o ‘Soy Yo’, contará con hasta media docena de conciertos en nuestro país.

Después de haber brillado sobre el escenario del Movistar Arena el pasado enero, arropada por lo más granado de la música pop española -desde a Dani Martín a Alejandro Sanz, pasando por Rozalén o Vanessa Martín- en el que ya fue el concierto más grande que daba en España, Kany García ha renovado sus ya profundos lazos con la música y el público español.

Ahora, y siempre de la mano de Iglesias Entertainment, la promotora independiente líder en España, Kany García vuelve con fuerzas renovadas y se embarcará a partir de mediados de junio 2026 en la gira europea más grande de su vida.

Kany García desembarcará en el viejo continente el próximo 13 de junio para brillar en dos noches consecutivas en Milán y Zurich antes de llegar a España. Aquí ofrecerá conciertos durante casi un mes en las principales ciudades de un país que la puertorriqueña considera su segunda casa y donde siempre recibe el calor y la pasión del público.

Sevilla, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Valencia y, finalmente, Madrid, donde volverá al Movistar Arena con un show renovado. Entre medias, dos conciertos en París y Londres con los que completará un periplo en el que actuará en escenarios tan emblemáticos como el Palau Sant Jordi, el nuevo Roig Arena o el Gran Canaria Arena.

Kany García estará interpretando sus grandes éxitos como ‘Te Lo Agradezco’, ‘Para Siempre’ o ‘De Bien a Mal’. Además de canciones como ‘Tierra Mía’, que vio la luz la pasada semana y que se incluirán en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está anunciado para el próximo año 2026.

Las entradas estarán a la venta en ticketmaster.es este jueves 11 de diciembre, a partir de las 12 horas.

FECHAS GIRA KANY GARCÍA 2026

13 junio Milano Latin Festival (Milán)

14 junio Stadthalle Dietikon (Zurich)

17 de junio Icónica Festival (Sevilla)

18 de junio Palau Sant Jordi (Barcelona)

20 de junio Bataclan (Paris)

21 de junio 02 Shepherd’s Bush Empire (Londres)

26 de junio Gran Canaria Arena (Gran Canaria)

27 de junio Tenerife (Recinto Ferial)

3 de julio Roig Arena (Valencia)

5 de julio (Madrid)