Micó, el diseñador que cambió la imagen de Canarias

¿Quién fue Lorenzo García Micó? ¿Qué relación tiene este catalán nacido en 1925 con Canarias y su historia? A finales del pasado mes de noviembre, la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (DI-CA) decidió concederle uno de sus galardones a título póstumo. Le distinguió con el premio a la Trayectoria Profesional y consiguió, de paso, desempolvar un nombre fue fundamental para la modernización de la imagen turística de Canarias.

La mano de Micó dibujó la nueva imagen de Tenerife justo en el momento del boom del Archipiélago como destino predilecto a nivel internacional. Desde Puerto de la Cruz –el lugar escogido para sus vacaciones por miles de europeos– y con técnicas totalmente artesanales, revolucionó la forma de concebir este tipo de distintivos con todo lo aprendido en sus viajes, especialmente durante la etapa que pasó en Venezuela.

Los herederos de Micó han tomado recientemente una decisión que puede convertirse en toda una oportunidad para el Archipiélago: han donado a la asociación canaria Insula Signa todo su archivo personal. Esta entidad se dedica, desde hace años, al estudio, divulgación y protección del patrimonio gráfico de Canarias. De hecho, durante sus primeros cinco años de actividad han recibido varias donaciones y han firmado un convenio con la Universidad de La Laguna (ULL) y con la Escuela de Arte Manolo Blahnik de La Palma, que colaboran con ellos cediendo algunos de sus espacios como almacén para todo ese material que custodian.

«Estamos principalmente centrados en la recuperación de la rotulación comercial; hemos rescatados varios de ellos y trabajamos en su restauración», explicó el presidente de esta asociación, Jaime Medina. Ahora, y después de varias gestiones, Insula Ignea ha recibido una herencia invaluable: más de 500 originales entre carteles, logotipos, ilustraciones y maquetas.

Los responsables de este depósito buscan firmar nuevas alianzas con el objetivo de difundir este importante patrimonio visual. «Lo que nos toca ahora es encontrar la financiación necesaria para, primero, organizar una exposición con los originales hechos a mano, por ejemplo», precisó Medina.

Tampoco descartan editar otro tipo de materiales promocionales que podrían ir desde un libro monográfico hasta un documental, siempre con el objetivo de dar a conocer su trabajo. Pero, ¿qué tipo de originales incluye el archivo privado de Micó? Pues «de todo», según Medina. Uno de los aspectos más destacable es que, la mayoría, son originales. «Tengamos en cuenta que trabajó en una época en la que no había ordenadores, lo hacía todo a mano con pincel y tinta», destacan desde Insula Signa.

Echar un vistazo a esos originales se convierte en la mejor manera de presenciar la evolución del diseño y de la imagen turística que se quería proyectar desde las Islas. «En una época en la no había originales, Micó trabajaba a mano, con un pincel», indican desde la asociación.

Por sus manos pasaron muchos logotipos turísticos porque trabajó con el Centro de Iniciativas Turísticas de Puerto de la Cruz y para el Ayuntamiento de esta localidad. Proyectó una imagen más moderna de la Isla en un momento de cambio. «Trabajaba a mano, sí, pero tenía un concepto muy moderno para aquella época. Su trabajo es muy conocido porque forma parte de nuestro imaginario. Además, también hizo varios carteles del Carnaval».

Y es que la vida de Micó bien merece ser recordada y recuperada. El presidente de Insula Signa la califica como una historia «de película» . Este maestro desconocido nació en Barcelona en 1925 y, obviamente, su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil. A los trece años emigró con su familia a Francia, donde trabajó en una pastelería.

Durante la ocupación nazi fue internado en un campo de concentración cerca de la frontera española, del que escapó con 17 años. «Cruzó la pie los Pirineos, pero al llegar a Barcelona fue detenido y encarcelado. Tras seis meses en prisión, le ofrecieron limpiar su pasado republicano alistándose en un destacamento de la Legión en Tetuán. Allí pasó cuatro años dedicado a labores de cartografía, periodo en el que comenzó a desarrollar su afición por el dibujo». De vuelta en Barcelona, decidió estudiar arquitectura técnica. Al no superar los exámenes de ingreso decidió probar suerte en la Universidad de La Laguna, ciudad en la que conoció a a que sería su esposa. Juntos emigraron a Venezuela e iniciaron una estancia que marcaría su carrera profesional como dibujante publicitario en empresas como Ars Publicidad y Montaña Gráfica.

En 1965 regresó definitivamente a Tenerife , donde desarrolló una dilatada carrera como diseñador. «Sus trabajos se distinguían por la precisión, la limpieza y un perfeccionismo que a menudo lo llevaba a supervisar cada detalle en imprenta antes de autorizar la salida del material». Trabajó hasta los 78 años y falleció en 2021, a los 96.

«Su aportación al diseño gráfico en Canarias es vasta y, hasta ahora, poco estudiada. Entre sus reconocimientos figuran premios nacionales e internacionales obtenidos desde 1954 hasta la década de los ochenta».