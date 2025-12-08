¿Cómo te afectarán los 4 días de huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales

Los médicos de toda España se van a la huelga desde este martes, y hasta el próximo 12 de diciembre, en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por el empuje de la gripe y la saturación de centros de salud y servicios de Urgencias de los hospitales. La convocatoria nacional la han realizado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el motivo, por el que ya se movilizaron en otras ocasiones, mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco, el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Una convocatoria a la que se han sumado otros sindicatos autonómicos que no pertenecen a CESM, de Madrid, Galicia, Catalunya o Navarra.

En el caso de la huelga convocada por Metges de Catalunya (MC) atañe al personal facultativo del sistema público y concertado. La movilización será de cuatro días, distribuidos, en este caso, entre el 9 y 10 de diciembre de 2025 y el 14 y 15 de enero de 2026. Para MC, la situación del sistema y las condiciones de trabajo del personal facultativo no se pueden dejar en "barbecho" y es urgente "aportar soluciones reales a la sobrecarga asistencial, las plantillas insuficientes o el agotamiento profesional".

Al igual que sindicatos del resto de España, Metges de Catalunya ha convocado dos manifestaciones en Barcelona con motivo de la huelga. El martes 9 de diciembre, la movilización empezará a las 10.30 horas en la Delegación del Gobierno en Catalunya y finalizará en la Plaça de Sant Jaume. El día siguiente, miércoles 10 de diciembre, saldrá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y acabará en el Departament de Salut.

Atención urgente

En Catalunya, la huelga afecta a todo el personal facultativo laboral, al estatutario, al personal funcionario y al personal en formación especializada del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). La Conselleria de Treball ha decretado unos servicios mínimos que pasan porque la asistencia a los centros y establecimientos del ámbito del SISCAT debe garantizar el normal funcionamiento del servicio de urgencias, las unidades especiales -UCI, unidades coronarias, unidades de hemodiálisis, neonatología... - los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital o la actividad quirúrgica inaplazable.

En la Atención Primaria no habrá consultas programadas. Solo funcionarán las urgencias de los CAP, centros de asistencia extrahospitalaria y centros de atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), que se prestarán con un 25% de la plantilla. En el caso de las ambulancias, deberá garantizarse el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes. En cuanto al personal del Banco de Sangre y Tejidos, funcionará el 50% del servicio. El resto de servicios funcionarán como si de un día festivo se tratara.

Quejas de los sindicatos

En estos días, las comunidades autónomas han dado a conocer los servicios mínimos establecidos para las jornadas de huelga. Algunos consejeros de Sanidad, como el gallego Antonio Gómez Caamaño, ya han alertado de la paralización asistencial que puede provocar ese paro tras una semana que arranca con un lunes festivo por el puente de la Constitución. Varios sindicatos autonómicos han criticado a las administraciones por imponer unas plantillas básicas que consideran abusivas.

En Andalucía, este lunes festivo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz criticaba que el borrador del Ministerio de Sanidad "solo ha originado conflicto e inseguridad" y lamenta que "después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades". En esta comunidad, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

En Madrid, la huelga arrancará con una manifestación el martes 9 de diciembre a las 10:00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad, avanza el sindicato AMYTS. La convocatoria afecta a todos los médicos y facultativos, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).