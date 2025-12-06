TS
Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general
Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del TS, que condenó el pasado 20 de noviembre Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación
EP
Cientos de personas se han concentrado este sábado frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la Delegación del Gobierno, han participado unos 300 manifestantes en total.
Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del Supremo, que condenó el pasado 20 de noviembre al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Durante la protesta, han portado pancartas con consignas como "la democracia está en riesgo", "persecución judicial", "no al lawfare" o carteles de "se vende juez corrupto".
La concentración ha sido organizada por una asociación de pensionistas que han convocado a los manifestantes mediante redes sociales y ha terminado sin ningún incidente. Se trata de la segunda concentración --la anterior tuvo lugar el pasado 23 de noviembre-- frente a la sede del Supremo por la condena de García Ortiz.
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Incendio en el hotel okupado en el sur de Tenerife
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- Estos son los vinos canarios que están en la élite mundial gracias a la Guía Parker
- Un guardia civil de baja, juzgado en Tenerife, se enfrenta a pena de cárcel por viajar a la Península