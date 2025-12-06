Aviso para todos los usuarios de Netflix: esta es una de las estafas más comunes y cómo debes evitarla

Las estafan forman parte del día a día de las personas, por ello nunca deben facilitar información, hacer clic en enlaces sospechosos o SMS o WhatsApp que llamen la atención de los ciudadanos. Los ciberdelincuentes utilizan todos los métodos posibles para intentar que la víctima caiga en la trampa.

Los fraudes dirigidos a usuarios de Netflix han aumentado en los últimos años. La más habitual es el phishing, una técnica con la que los estafadores envían correos electrónicos o SMS haciéndose pasar por Netflix para intentar robar las contraseñas, datos bancarios e información personal.

Cómo reconocer una estafa que suplanta a Netflix

La plataforma detalla varios indicadores para detectar que un mensaje fraudulento:

Te piden datos personales o financieros , como tarjeta, cuenta bancaria, contraseña o número de teléfono

, como tarjeta, cuenta bancaria, contraseña o número de teléfono Incluye enlaces sospechosos o URLs desconocidas

Amenaza con bloquear la cuenta si no se realiza una acción con urgencia.

si no se realiza una acción con urgencia. Se pide pago a través de terceros o páginas externas.

Netflix recalca que jamás pedirá actualizar datos de pago ni por SMS ni por correo electrónico.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

La recomendación por parte de la plataforma es no pulsar en ningún caso los enlaces ni responder. También no introducir nunca información personal en sitios que no sena la web o app oficial, a que la clave está en que los ciberdelincuentes solo puede obtener los datos si los usuarios se los proporcionan.

Por otro lado, siempre que se crea que está siendo víctima de una estafa debe reenviar el mensaje a phishing@netflix.com.

Los ciberdelincuentes intentan estafa a los usuarios de Netflix / ED

El verdadero problema llega cuando el usuario ya ha pulsado un enlace o enviado sus datos personales. En estos casos, Netflix indica que se debe cambiar la contraseña por una nueva, segura y exclusiva, además de modificar la contraseña en cualquier otra plataforma que se utilice la misma. Por último, contactar con el banco si se proporcionaron datos de paga, para que estos emprendan acciones y el fraude sea lo menos dañino.

Los consejos de seguridad que Netflix proporciona a sus usuarios

Para evitar caer en estafas, la plataforma recomienda:

Desconfiar siempre de mensajes que soliciten información personal.

Acceder a Netflix solo desde su web o app oficial , nunca de enlaces recibidos por mensaje.

, nunca de enlaces recibidos por mensaje. Nunca enviar información sensible por correo electrónico.

Comprobar la dirección del remitente.

Verificar la URL antes de hacer clic.

antes de hacer clic. Instalar un software antivirus para ayudarte a proteger tus dispositivos y tu información personal.

Además, desde la plataforma recuerdan que nunca solicitan datos sensibles por SMS o correo electrónico, por lo que cualquier mensaje que pida confirma el método de pago, introducir la contraseña, verificar la tarjeta o acecer a un enlace desconocido es sinónimo de estafa.