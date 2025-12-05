Temblor
Un terremoto de magnitud 4.2 sacude Málaga
El temblor se registró a las 10:38 horas, a una profundidad de 79 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Chaima Laghrissi
Un terremoto de magnitud 4.2 ha sacudido la provincia de Málaga esta mañana, con el epicentro localizado en Fuengirola. El temblor se registró a las 10:38 horas, a una profundidad de 79 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El temblor se dejó sentir en Córdoba, Benalmádena, y Rincón de la Victoria, entre otras localidades cercanas.Por el momento, no se han reportado incidencias importantes ni daños materiales en la zona. Las autoridades locales se encuentran en alerta, pero se ha confirmado que, hasta ahora, no ha habido heridos ni grandes afectaciones en la región.
Este seísmo es el sexto terremoto más potente registrado en lo que va de año en la región que abarca España, Portugal y el norte de Marruecos. Además, se trata del segundo terremoto de la semana, ya que el primero ocurrió el 1 de diciembre con una magnitud de 3.2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.
Atentos a réplicas
Este tipo de seísmo, aunque perceptible, no suele generar grandes consecuencias, aunque se recomienda estar atentos a cualquier posible réplica. Los residentes de la zona y los turistas han sido instados a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en caso de que surjan nuevas alertas.
El fenómeno ha sido sentido en varias localidades cercanas a Fuengirola, pero no se espera que cause mayores alteraciones en el normal funcionamiento de la región.
