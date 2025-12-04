El Gobierno de Ayuso opone los audios del Hospital de Torrejón a los del caso Koldo en su defensa: "El señor que habla no ha sido elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid"

Se debatían las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales de la Región para 2026, pero la polémica en torno al Hospital de Torrejón y las palabras del consejero delegado de Ribera Salud, la empresa que lo gestiona, llamando a descartar prácticas no rentables, ha terminado por centrar la sesión de hoy en la Asamblea de Madrid. Con la mayoría absoluta del PP, el rechazo a las enmiendas era previsible, por lo que el pleno ha tenido más ribetes políticos que económicos.

Con un formato diferente, sin sesión de control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, a quien le ha correspondido tratar de salvar la posición del Gobierno regional. Lo ha hecho comparando los audios ahora revelados por El País con los del caso Koldo. "En el audio de Ribera Salud el señor que hablaba no ha sido elegido ni por la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por ningún miembro de este gobierno", ha enfatizado.

Previamente, Albert ha defendido el proyecto de Presupuestos en tramitación, con alusiones veladas a Vox, unos presupuestos, ha dicho para todos, también para "los que se convierten en madrileños en el mismo instante en que vienen a vivir a Madrid, y explícitas al Gobierno central. "Presentar presupuestos es un acto de responsabilidad y de respeto hacia el dinero público. No da igual tener presupuestos que no tenerlos", ha subrayado sobre las sucesivas prórrogas presupuestarias del Ejecutivo de Sánchez. "Imaginen que tuviéramos que afrontar 2026 con los presupuestos de tres atrás con 300.000 madrileños más".

En el caso de los Presupuestos Generales del Estado "se está incumpliendo un mandato constitucional", pero el mecanismo de prórrogas presupuestarias permite al Gobierno de Sánchez, ha dicho Albert, encontrar fórmulas para habilitar crédito "cuando lo exigen las fuerzas independentistas". "Están gobernando sin presupuestos, sin los votos, sin el Parlamento y sin vergüenza", ha enfatizado.

Además, ha arremetido contra la negociación de una financiación bilateral para Cataluña con un ejemplo que recuerda a otros símiles utilizados en el pasado por el Partido Popular. "Imaginen una clase de 17 alumnos y el profesor tienen una merienda con 17 manzanas que han traído los padres y en vez de dar una manzana a cada niño decide darle a Oriol una manzana más", ha asegurado. "Aquí", ha dicho, "el único que gana es Oriol. Y el profesor, que necesitaba el voto de sus padres para continuar como director".

Gasto en sanidad

Albert ha defendido las rebajas fiscales y ha incidido en el esfuerzo presupuestario en Sanidad, partida que supone, con 11.000 millones de euros un 35,9% del gasto. En un día particularmente sensible, con el escándalo por los audios en que el CEO de Ribera de Salud llamaba a "desandar el camino" de la reducción de las listas de espera para mejorar sus resultados, en el centro del debate, la consejera madrileña ha defendido la gestión sanitaria en la región. "Llevamos 30 años desmantelando la sanidad pública", ha ironizado, "pero a la vista de los resultados debemos de ser unos pésimos desmanteladores. Madrid es la comunidad con menor lista de espera para una operación: 49 días frente a los 118 de media nacional", ha asegurado.

La sanidad ha sido, de hecho el asunto principal que ha recorrido hoy la Asamblea madrileña, tanto en el salón del pleno como en los pasillos. La portavoz de Más Madrid, Manuel Bergerot, lo ha llevado en un momento de su discurso, particularmente beligerante. "Miren, ayer supimos que el CEO de Ribera Salud ordenó aumentar las listas de espera del Hospital Universitario de Torrejón para ganar más dinero", ha señalado. "Hoy sabemos que también despidió a los cuatro directivos que lo denunciaron. La ética médica es incompatible con la ética del lucro, la ética pública es incompatible con estos buitres de la sanidad".

A su juicio, lo ocurrido no es "una anomalía", es "el sistema que ha diseñado el Partido Popular funcionando a pleno rendimiento". Un sistema, ha asegurado, que "divide entre pacientes rentables y no rentables y a los no rentables los manda al final de la lista de espera", antes de referirse a Ribera Salud y Quirón como "vampiros de la salud". La portavoz de Más Madrid ha anunciado que su grupo ha solicitado una comisión de investigación sobre la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al grupo Ribera Salud y ha reclamado acabar con la colaboración público privada en la gestión hospitalaria.

"Al señor Pablo Gallart [CEO de Ribera Salud] y al resto de sinvergüenzas que hacen negocio con las listas de espera se lo decimos claro: el único camino que hay que desandar es el de la privatización sanitaria", ha indicado, no sin dejar de aprovechar para referirse a la pareja de la presidenta. "Hay que acabar con este sistema trucado y con los caraduras que se benefician de él, como el señor González Amador, un tipo que se ha hecho de oro gracias a contratos con el Grupo Quirón y que le debe a Hacienda 350.000 euros", ha subrayado.

Una mayoría absoluta "indigestada"

También Fernando Fernández Lara, que ha intervenido por parte del Grupo Socialista, ha mencionado el asunto. Lo ha hecho al principio de su intervención. "Horroriza escuchar al CEO de Ribera Salud ponerle de precio a la salud", ha manifestado. "Aumentar las listas de espera es algo que directamente puede significar la vida o la muerte de una persona. Esto es un escándalo, señora consejera, y el escándalo es la realidad de la sanidad de Ayuso. Hacer negocio con los derechos de la salud de los madrileños es la seña de identidad de su presupuesto sanitario. Cambian pacientes por clientes. Esa es la imagen descarnada de una presidenta y de una mayoría absoluta que se les ha indigestado", ha remachado.

Ha sido en el turno de réplicas cuando Rocío Albert, con Ayuso ya fuera de la cámara, ha tratado de defender la posición del Gobierno regional contraponiendo los audios conocidos a los que se filtraron de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "En el audio de Ribera Salud el señor que hablaba no ha sido elegido ni por la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por ningún miembro de este gobierno", ha dicho. "En los otros audios que hemos oído eran ministros elegidos por el Gobierno central y miembros de la organización socialista".

En las grabaciones, ha proseguido, "no se menciona a ningún miembro de este Gobierno ni se habla de connivencia de ningún miembro de este Gobierno ni de nada ilegal", frente a las "contrataciones irregulares", a las que ha afirmado, se alude en los audios del caso Koldo, "que han dado lugar a dádivas, a regalos a señoritas llamadas prostitutas", ha añadido. Además, ha insistido, Madrid tiene las listas de espera más bajas de toda España. "También Ribera Salud", ha apuntado. "El Hospital de Torrejón tiene las listas de espera en 50 días".

Teoría de la conspiración de Vox

Vox, por su parte, ha llevado su discurso a otro sitio. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha insistido en su crítica al modelo de Madrid que proyecta el Gobierno de Ayuso. "Su Madrid de todos los acentos es una aspiradora que atrae más y más presión demográfica sin ningún control a una región que ni siquiera está diseñada ni tiene capacidad de asumir ese ritmo sin planificación sensata, sin servicios y sin estructuras adecuadas", ha señalado. "Ustedes están empujando Madrid al colapso, hacia la pérdida de su identidad, de sus barrios y de su seguridad y servicios donde los jóvenes son expulsados. Su proyecto de Madrid donde caben todos los acentos culminará en un Madrid sin espacio para el acento madrileño".

También ha reprochado al Ejecutivo regional destinar parte de las cuentas "a sostener esa teoría de la conspiración tan creíble de que Vox trabaja para Sánchez". "Mientras ustedes están centrados en derrochar presupuesto público para financiar la guerra que han decidido declararle a Vox", ha insistido, "vamos a ver si también han estado preocupados en otras cuestiones, esta vez de interés general, al redactar estos presupuestos".

Asimismo ha señalado a Valencia, donde su formación acaba de apoyar la investidura del popular Pérez Llorca. Moñino ha citado literalmente las palabras del sucesor de Mazón, que habló de "cero ayudas públicas" a organizaciones que "facilitan la inmigración irregular" o a la realización de pruebas de determinación de edad a los menores no acompañados para preguntarse a continuación: "¿En la Comunidad Valenciana sí tienen competencias en inmigración y en La Región de Madrid usted no tiene? ¿En Valencia su partido está cometiendo las supuestas ilegalidades que ustedes achacan a Vox querer cometer aquí? ¿En Valencia sí puede el gobierno hacer pruebas de edad a los falsos menas pero en Madrid no? ¿Va a lanzarme otra vez a su consejera de familias marroquíes a lloriquear porque “alguien” la va a meter en la cárcel si le hace pruebas de edad a los impostores que se hacen pasar por menores?".