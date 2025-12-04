Sanidad pública
Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid
EFE
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.
Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital torrejonero se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".
Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la capital.
El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".
- Detectan un desprendimiento cerca del Barranco de Masca
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- Una persecución a un delincuente acaba con su detención tras quedarse sin gasolina en Tenerife
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Tenerife está de dulce gracias a 'La Princesa de Free Heart': 'Nos enteramos del Solete Repsol por nuestros clientes
- Comienza la instalación de dos módulos que unen la pasarela del padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna
- Impulso a la peatonalización de la calle Santiago: el Cabildo financiará el 80% del coste de la obra
- El Instituto Geográfico Nacional lanza una nueva alerta por terremotos en Tenerife: la isla amanece con cuatro seísmos esta noche