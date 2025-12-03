Los problemas del sueño y la salud afectivo-sexual, entre las prioridades de Sanidad para fomentar el bienestar
Canarias apuesta por una estrategia para mejorar la promoción de la salud
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias quiere potenciar los hábitos saludables en el Archipiélago. Para ello, ha creado la estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en la Comunidad Autónoma, una iniciativa que contará con una hoja de ruta clara hasta 2032 y que está adaptada a las particularidades del territorio.
El documento recoge 11 líneas estratégicas que ponen el foco de atención en los problemas del sueño, la prevención del tabaquismo y el fomento de la salud afectivo-sexual. Al listado se suman la promoción de una alimentación equilibrada y de la actividad física, la reducción del consumo de alcohol, el cuidado de la salud mental, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la seguridad frente a lesiones o accidentes, y la creación de entornos más seguros y saludables.
«Queremos tener una sociedad en la que todas las personas tengan la capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud. Por eso, la estrategia promueve un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria para aumentar así el bienestar e ir disminuyendo la prevalencia de enfermedades y desigualdades en salud», manifestó este martes la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, durante la presentación de la propuesta.
Objetivos
En concreto, los objetivos prioritarios de la estrategia son tres: impulsar la equidad en salud, fortalecer la acción comunitaria y su participación activa, y garantizar la sostenibilidad para que se puedan producir cambios a largo plazo.
«La evidencia científica ha demostrado que las enfermedades crónicas como la diabetes, las patologías cardiovasculares o el cáncer pueden retrasarse o incluso evitarse, manteniendo hábitos de vida saludables», recordó el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores.
Tal y como detalló, para poner en marcha esta iniciativa se realizó un diagnóstico de necesidades entre finales de 2023 y principios de 2024, que contempló la realización de encuestas a 1.227 profesionales los ámbitos sanitario, comunitario y educativo, y la participación de 58 personas en grupos focales. Gracias a esta labor, fue posible obtener una noción de las demandas que hay que cubrir.
Nuevos factores
«Concluimos que la promoción de la salud debe ir más allá de lo que ya estamos trabajando e incluir factores nuevos como el bienestar mental, el descanso, el sueño, el buen uso de las tecnologías de la información, los entornos saludables o la seguridad frente a lesiones y accidentes», comentó el director general.
Por su parte, el jefe del servicio de Promoción de la Salud de la citada Dirección General, Juan Manuel Méndez, aclaró que uno de los elementos clave para implementar la estrategia es el funcionamiento de las Comisiones Gestoras que están establecidas en los ámbitos educativo, sanitario y local. «Estas tres comisiones serán las que establezcan el seguimiento de la estrategia y si conviene o no introducir las mejoras necesarias», anotó Méndez.
La estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en Canarias articula sus intervenciones en tres grandes grupos etarios. El primero abarca a la población infantojuvenil –de 0 a 18 años–, con acciones orientadas a promocionar el crecimiento saludable y la adquisición temprana de hábitos positivos. El segundo corresponde a los adultos de 19 a 54 años, una etapa en la que se quiere priorizar la adopción de estilos de vida saludables y la mejora de los entornos cotidianos y laborales. El tercer colectivo aúna a las personas de 55 años en adelante. En ellas se pretende fomentar la autonomía personal, prevenir la fragilidad y promocionar el envejecimiento activo.
Hay que señalar que la propuesta combina programas ya iniciados –como Activídate o el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en menores de 12 años– con otros que serán diseñados de forma específica, lo que facilitará la puesta en marcha de nuevas acciones. Asimismo, su seguimiento permitirá obtener una visión global del avance en los distintos proyectos, evaluar la coherencia de las actuaciones con los objetivos establecidos y tomar decisiones informadas a partir de datos actualizados y comparables.
Con el fin de que el documento se adapte a la evolución y a las necesidades reales de la promoción de la salud en las Islas, se someterá a una revisión continua a lo largo de los años de vigencia.
Más vapeadores
«El consumo de tabaco se ha reducido, pero nos sorprende el creciente uso de vapeadores por parte de la juventud», manifestó Juan Manuel Méndez, que admitió que otro de los aspectos que más preocupa es la baja calidad del sueño. «Se duerme poco y mal. Se está empezando a tener problemas desde la adolescencia, lo que repercute en el rendimiento escolar y en la salud mental y física», aseveró el jefe del servicio de Promoción de la Salud, que adelantó que el objetivo es impulsar programas para abordar esta realidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- Santa Cruz tiene 50.000 metros cuadrados de suelo inutilizable porque nadie lo registró
- La hermana del asesinado por la banda de Añaza denuncia amenazas: “Son las próximas en la lista”
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4