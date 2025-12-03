Valencia
Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida
Se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública
EFE
Valencia
La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.
Fuentes policiales han confirmado que este hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide