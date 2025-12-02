Vacunarse contra el herpes podría reducir el riesgo de demencia y hasta frenar el avance de la enfermedad

Hace tan solo unos meses, una sorprendente noticia científica dio la vuelta al mundo. Un equipo de investigadores la Universidad de Stanford desveló que la vacuna contra el herpes zóster podía reducir hasta un 20% el riesgo de demencia entre la población. Ahora, según anuncia la revista científica 'Cell', el mismo grupo ha descubierto algo aún más interesante sobre el potencial de este pinchazo frente a las enfermedades del cerebro. Y es tal y como demuestra un nuevo análisis, más allá de reducir los casos de esta patología neurodegenerativa, todo apunta a que las inmunizaciones contra la 'culebrilla' también podrían ayudar a las personas que padecen demencia a ralentizar el avance de la enfermedad y esquivar (o al menos retrasar la aparición) de los síntomas más graves de esta patología.

Este hallazgo, igual que el anterior, proviene de un exhaustivo estudio de los registros sanitarios de Gales, en Reino Unido, una región donde hace más de una década se puso en marcha una campaña de vacunación contra el herpes que se acabó convirtiendo de forma involuntaria en un modelo de estudio sin precedentes. El 1 de septiembre de 2013, las autoridades sanitarias galesas convocaron a todas las personas que en ese momento tenían 79 años a vacunarse contra esta enfermedad. Esta política sanitaria creó de forma involuntaria un grupo de estudio de hasta 280.000 personas para entender el efecto de estas inyecciones en una misma población ya que, tal y como relatan los científicos, en muchos casos entre una persona vacunada y otra tan solo había unas semanas de diferencia.

El primer análisis demostró que las personas que recibieron la vacuna contra la culebrilla tuvieron un 20% menos probabilidad de ser diagnosticadas de demencia durante los siete años siguientes al pinchazo en comparación con quienes no pasaron por este procedimiento. El segundo estudio, publicado este martes, añade que la vacunación también parece estar asociada con una "desaceleración del curso de la enfermedad" entre quienes ya habían sido diagnosticados con demencia antes de la vacunación. Los registros indican que entre los pacientes vacunados se observó un menor riesgo de desarrollar declive cognitivo grave durante la siguiente década y hasta un 30% menos de síntomas graves asociados con esta enfermedad respecto a las personas no inmunizadas durante este proceso.

Varias hipótesis

Los científicos afirman que este efecto se ha observado en poblaciones de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Especialmente entre mujeres. Los expertos afirman que, por lo general, este grupo suele mostrar respuestas inmunitarias más fuertes tras la vacunación, incluida una mayor producción de anticuerpos, así como una mayor prevalencia de episodios de culebrilla a lo largo de la vida. Ambos factores podrían explicar por qué la vacuna contra el herpes provoca un beneficio más marcado en ellas, ya que en la práctica podría convertirse en un mecanismo para evitar la reactivación del virus o modular la respuesta inmunitaria de forma más eficiente. Aunque esta hipótesis, lejos de ser definitiva, aún sigue bajo el foco de investigación ya que podrían haber otros factores que expliquen el porqué de este fenómeno.

La investigación se centrará a partir de ahora en intentar averiguar cuál es la relación entre el herpes y la demencia y, sobre todo, cómo crear herramientas para hacer frente a ambos. Por ahora, sabemos que el virus que causa la varicela queda latente en las neuronas durante décadas y puede reactivarse en forma de herpes zóster, desencadenando inflamación y daño nervioso. La teoría que gana fuerza a raíz de estos hallazgos es que esas reactivaciones podrían contribuir al deterioro cerebral y aumentar el riesgo de demencia. El quid de la cuestión averiguar cuál es la pieza clave para activar y potenciar este mecanismo. ¿Acaso la 'vacuna' contra la demencia consiste en reducir los episodios virales de herpes? ¿En un "despertar" general del sistema inmune inducido por la vacuna? Los científicos afirman que estudiar sobre estas cuestiones podría abrir una nueva vía de tratamientos frente a la demencia.