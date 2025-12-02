Ploom presenta en Canarias su nuevo dispositivo Ploom AURA

Las Palmas de Gran Canaria acogió el pasado 28 de noviembre la presentación oficial de Ploom AURA, el nuevo dispositivo para tabaco calentado de la marca Ploom en España. El acto tuvo lugar en la Fábrica de Pienso y reunió a distintos invitados, entre ellos creadores de contenido y consumidores, que pudieron conocer de primera mano las características del producto.

El evento arrancó a las 19:30 horas con un cóctel de bienvenida y música en directo. La actriz Macarena Gómez ejerció como maestra de ceremonias y fue la encargada de introducir el momento central de la noche: la presentación del dispositivo. La marca destacó que este nuevo modelo apuesta por un diseño más preciso y personalizable, orientado a las necesidades de los consumidores adultos.

Macarena Gómez presentando el evento / Jose Novelle

La puesta en escena incluyó actuaciones de bailarines de luz y varias experiencias temáticas bajo el concepto “Descubre tu aura”, lema del evento. Tras la presentación, se habilitaron tres espacios inmersivos, llamados Aura Room, para que los asistentes pudieran interactuar con distintos aspectos del universo de la marca.

Uno de los espacios consistía en un taller de perfumes con diferentes notas aromáticas; otro, en una experiencia individual en la que una tarotista ofrecía una lectura energética personalizada; y un tercero, dedicado a mostrar los detalles técnicos del nuevo dispositivo. La jornada concluyó con una cena y música en directo.

Un momento de la presentación / Jose Novelle

Diseño e innovación en el nuevo Ploom AURA

Ploom AURA supone un paso adelante en la línea de dispositivos para tabaco calentado de la marca. El modelo introduce un diseño más estilizado y ergonómico, fruto de diferentes estudios de uso realizados entre consumidores. Estará disponible en cuatro colores y permitirá personalización mediante carcasas intercambiables. La barra de luz, elemento distintivo de Ploom, se mantiene como símbolo visual del dispositivo.

En cuanto a funcionamiento, incorpora la tecnología Smart HeatFlow, que calienta el tabaco sin quemarlo, a una temperatura óptima. También, cuenta con un sistema que activa el dispositivo de forma automática. Desde la firma destacan que genera menos olor y no produce humo ni ceniza.

Ploom Canarias / Jose Novelle

La presentación en la capital grancanaria sirvió para mostrar las principales novedades de este lanzamiento, con el que la marca pretende reforzar su posicionamiento en el sector a través de la innovación y el diseño.

Según Ploom, este nuevo producto supone un paso más en su catálogo, reforzando una propuesta marcada por la sofisticación y la atención al detalle.

