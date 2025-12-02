Crisis en Cataluña
Los jabalíes muertos a causa de la peste porcina africana suben a seis en la zona cero del brote
La Unidad Militar de Emergencia aumenta su contingente a 150 soldados desplegados en el Vallès Occidental y Collserola, donde buscan más cadáveres de la especie atacada por el virus
Jordi Ribalaygue
La crisis por la peste porcina africana en las inmediaciones de Barcelona crece con más animales muertos a causa de la enfermedad. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha revelado este mediodía que el Ministerio de Agricultura ha elevado los casos de jabalíes muertos por el virus a seis.
Hasta esta mañana se conocían dos casos positivos y una cuarentena de cadáveres localizados en torno a las inmediciaciones de los puntos donde se localizaron los primeros cadáveres de ejemplares en los que se comprobó que se les había transmitido la infección, extremadamente letal para los cerdos. Prieto ha concretado que los nuevos diagnósticos confirmados de contagio son dentro del perímetro de seis kilómetros en que se ha tendido un control sanitario y se restringe el acceso a caminos de montaña y parajes naturales.
Prieto ha reiterado el mensaje de calma que las administraciones transmiten en los últimos días. Ha reecordado que la afección no es transmisible a las personas y que las granjas están vigiladas para que el virus no se propague. Además, el delegado ha explicado que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias se ha incrementado de 117 a 150 agentes sobre el terreno, que han empezado a peinar este martes.
La UME rastrea a la búsqueda de posibles cadáveres y localizar ejemplares vivos para cuantificar cuántos hay en el contorno a seis kilómetros a la redonda del punto donde se encontraron a los primeros animales muertos. El plan de contingencia de la Generalitat ante la peste porcina africana establece que todos los ejemplares que sobrevivan en esa primera corona de seguridad tendrán que ser capturados una vez que la virulencia del brote y la mortalidad decaigan.
