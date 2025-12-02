Porque la inclusión no se trata solo de aceptar sino de integrar

El 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3 acordó proclamar el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo principal de visibilizar y apoyar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, promoviendo sus derechos y su bienestar en todas las áreas de la vida: social, económica, laboral, política y cultural.

Hoy, en el Dia Internacional de las Personas con Discapacidad, nos reunimos para reflexionar, reivindicar y actuar.

Durante años, la expresión día de la discapacidad fue de uso común. Sin embargo, la ONU y las organizaciones internacionales adoptaron la forma «personas con discapacidad» para centrar el lenguaje en la persona, no en la condición, alineándose con el modelo social de la discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Objetivos del día de la discapacidad

Más allá de la sensibilización, el 3 de diciembre persigue metas concretas:

-Visibilizar las desigualdades: A pesar de los avances legislativos y sociales, muchas personas con discapacidad enfrentan barreras que limitan su acceso a la educación, el empleo, la salud y otros derechos fundamentales. Este día busca exponer estas realidades para promover cambios importantes.

-Promover políticas inclusivas: Desde la implementación del diseño universal hasta leyes específicas que garanticen la igualdad de oportunidades, el enfoque está en lograr que los entornos y servicios sean accesibles para todos.

-Generar espacios de diálogo: La conmemoración invita a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sectores privados a colaborar en la creación de soluciones innovadoras para la inclusión

Respeto a la dignidad

Cada persona, sin importar su condición, tiene derecho a una vida plena, autónoma y digna. Esto significa garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, tecnologías de apoyo, transporte accesible y oportunidades que permitan el desarrollo personal y profesional.

Y es que la inclusión no se trata solo de aceptar, sino de integrar. Rechazamos el paternalismo y promovemos la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Nada sobre nosotros sin nosotros: este principio es fundamental para avanzar hacia la justicia social.

La igualdad no es un privilegio, es un derecho. Nos comprometemos a luchar contra la discriminación, la estigmatización y los prejuicios que perpetúan la exclusión. Reconocemos el valor de cada individuo y celebramos las contribuciones que las personas con discapacidad aportan a nuestra sociedad. Desde distintos ámbitos se exige a los gobiernos, las instituciones y las empresas que cumplan con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales que buscan garantizar la equidad. Las palabras deben transformarse en políticas publicas efectivas y presupuestos destinados a la accesibilidad universal.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la equidad y la inclusión. Porque construir una sociedad para todos no es solo un ideal, es una responsabilidad compartida.