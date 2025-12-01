Huerto en diciembre: cultivos resistentes al frío y tareas clave para la primavera

Diciembre, último mes del año, suele percibirse como un período de pausa en el huerto, debido al frío y las pocas horas de luz. Sin embargo, los horticultores más experimentados saben que es un mes clave para preparar el terreno, proteger los cultivos de invierno y planificar la próxima temporada.

Aunque las temperaturas sean bajas, diciembre no es un mes estéril. Existen cultivos resistentes al frío que pueden sembrarse directamente en el huerto, así como especies que se pueden iniciar en semilleros protegidos para trasplantarlas en primavera.

Un huerto en La Gomera. / E. D.

Qué plantar en diciembre

Cultivos para sembrar directamente en el huerto

Ajos : el frío favorece la formación de bulbos grandes y sanos.

: el frío favorece la formación de bulbos grandes y sanos. Habitas : las variedades tempranas sembradas ahora adelantan la cosecha de primavera.

: las variedades tempranas sembradas ahora adelantan la cosecha de primavera. Cebollas tempranas : ideales en climas suaves, con ciclo largo durante los meses fríos.

: ideales en climas suaves, con ciclo largo durante los meses fríos. Guisantes: toleran bajas temperaturas y se desarrollan mejor si se plantan antes de las heladas fuertes.

Semilleros para cultivos de primavera

Si cuentas con un invernadero o semillero protegido, puedes adelantar la siembra de hortalizas que se trasplantarán más adelante:

Lechugas y escarolas : germinan fácilmente en semillero.

: germinan fácilmente en semillero. Tomates tempranos : en zonas cálidas o semilleros calefactados.

: en zonas cálidas o semilleros calefactados. Puerros : su ciclo largo requiere comenzar a finales de año.

: su ciclo largo requiere comenzar a finales de año. Apio: germina lentamente y se beneficia de la siembra en interior.

María José San Román y su hijo, en su propio huerto, que nutre al grupo que dirige / E. D.

Tareas esenciales del huerto en diciembre

Diciembre trae consigo las primeras heladas, por lo que proteger los cultivos es fundamental. Una de las técnicas más eficaces es cubrir las plantas sensibles con mantas térmicas o agril, lo que evita que el frío afecte a hojas y brotes tiernos. Además, el acolchado con paja, hojas secas o restos vegetales mantiene la temperatura del suelo y protege las raíces, reduciendo el estrés que provoca el invierno. Para los cultivos de hoja más delicados, instalar túneles o pequeños invernaderos de plástico puede marcar la diferencia entre una cosecha saludable y pérdidas por frío.

El invierno es el momento ideal para preparar la tierra de cara a la primavera. Incorporar compost maduro o estiércol bien fermentado ayuda a enriquecer el suelo de forma natural y lenta, aportando nutrientes que se irán liberando con el tiempo. Remover ligeramente la capa superficial favorece la aireación y facilita la absorción de agua y nutrientes. Además, dejar los bancales cubiertos con materia orgánica durante diciembre permite que el terreno se recupere y se mantenga fértil para la próxima temporada.

Diciembre también es un mes clave para poner el huerto a punto. Es el momento de retirar plantas secas, malas hierbas y restos vegetales que podrían albergar plagas o enfermedades. También conviene limpiar y afilar las herramientas, revisar sistemas de riego y organizar semillas y materiales de trabajo. Antes de que lleguen las lluvias más intensas, hay que comprobar tutores, mallas y estructuras de soporte, garantizando que los cultivos estén protegidos y que el huerto esté listo para afrontar el invierno con éxito.