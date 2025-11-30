El Cuerpo Consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife celebra su Cena de Gala anual en honor a las autoridades

El Cuerpo Consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife celebró el pasado 21 de noviembre su tradicional Cena de Gala en honor a las autoridades, un encuentro anual que reúne a representantes institucionales, miembros del cuerpo consular y personalidades del ámbito social y económico de la isla. El evento tuvo lugar en el Club Oliver, contando con la asistencia de cerca de cien invitados.

Este año, la velada incorporó una ambientación inspirada en el Carnaval de Venecia, creando una atmósfera elegante y distintiva que fusionó máscaras venecianas, detalles barrocos y música en vivo con el toque navideño propio de las fechas, reforzado por la decoración especial del Club Oliver.

De izquierda a derecha: Francisco José Perera, protocolo y Cónsul de la República de Eslovaquia; José Manuel Bermúdez, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Stan Weytjens, decano y Cónsul de los Países Bajos / Menceyes

Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de un programa diseñado para fomentar el encuentro entre las autoridades locales y el cuerpo consular, en una celebración que resalta la aportación diplomática, cultural y social de los consulados representados en la provincia.

Uno de los momentos más destacados de la gala fue el anuncio realizado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien comunicó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo Consular, en reconocimiento a su labor continuada en favor del fortalecimiento de las relaciones internacionales, la cooperación institucional y la promoción de la proyección exterior de Santa Cruz de Tenerife.

El anuncio fue recibido con emoción y aplausos por parte de los presentes, subrayando el estrecho vínculo que une a las autoridades municipales con la comunidad consular, cuya actividad contribuye al enriquecimiento cultural, diplomático y económico de la isla.

Stan Weytjens abre la gala inspirada en el Carnaval Veneziano / Menceyes

La Cena de Gala concluyó con un brindis conjunto por la amistad entre pueblos, la cooperación y el compromiso compartido en la construcción de una sociedad más abierta, diversa y conectada con el mundo.