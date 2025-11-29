La artrosis en las manos se dispara un 70% en 20 años y ya afecta a 4 millones de personas, sobre todo mujeres mayores

Las manos son de vital importancia para cualquier cosa. Desde trabajar a asearse. Por eso, cualquier dolor o limitación en ellas o en los dedos puede tener una repercusión importante en la vida diaria. Sin embargo, el envejecimiento está provocando que la artrosis –ese enemigo ligado a cumplir años, porque con el paso el tiempo se van desgastando los cartílagos articulares– se extienda como una mancha de aceite. De hecho, la artrosis afecta al 80% de la población mayor de 65 años y, en las manos, a casi el 8% de la población adulta: cerca de cuatro millones de españoles.

Se trata de una de las patologías más frecuentes asociadas al envejecimiento, por lo que el aumento de la esperanza de vida ha provocado un crecimiento de la incidencia del 70% en los últimos 20 años y del 115% desde 1990. Y, aunque no se sabe la causa exacta, el desgaste articular en las manos, que provoca dolor, rigidez y falta de movimiento, afecta sobre todo a las mujeres mayores de 50 años (cuatro mujeres por cada hombre).

"La artrosis en las manos tiene una incidencia enorme debido a la mayor expectativa de vida de la población. Cuanto más viva la persona, más prevalencia de artrosis tendrá por pura mecánica. No sabemos por qué afecta más a las mujeres, salvo que la predisposición tiene relación con la singularidad hormonal y constitucional de la mujer", explica Juan González del Pino, director del Instituto de la Mano del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

El doctor apunta que no hay evidencia de que los trabajos actuales en actividades ligeras, pero repetidas, como escribir en el ordenador o manejar el ratón, provoquen más artrosis en los dedos. "Simplemente es el paso del tiempo", recalca. Asimismo, sí existe un componente hereditario pero solo en la artrosis que afecta a las articulaciones distales, es decir, a las más cercanas a las uñas. "Si otras mujeres en tu línea familiar han tenido este tipo de artrosis, hay predisposición a que aparezca en las siguientes generaciones, pero hay personas con ancestros sin antecedentes que también la sufren", añade.

Reposo y antiinflamatorios

El problema es que, a diferencia de la artrosis en otras articulaciones, como la rodilla o en la zona lumbar, no se pueden realizar ejercicios concretos para fortalecer la musculatura y paliar la dolencia. La recomendación, como frente a otras enfermedades, es llevar una dieta sana y hacer ejercicio moderado. No obstante, cuando aparece un brote de dolor, que con el tiempo se vuelven más frecuentes, la primera medida a realizar es hacer reposo, aunque dejar de usar las manos sea difícil.

La mayoría piensa que, al sufrir artrosis, morirá con dolor en las manos, como su tía y su abuela, pero las cirugías ofrecen soluciones efectivas Juan González del Pino — Director del Instituto de la Mano del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario

Asimismo, también se recomiendan antiinflamatorios, muñequeras, fisioterapia, hielo, baños de agua caliente o parafina o infiltraciones, lo que se conoce como un tratamiento conservador porque no existen fármacos o suplementos que regeneren el cartílago con eficacia. Por ello, la creencia más extendida entre los pacientes es que la artrosis "no tiene cura ni tratamiento". "La mayoría de personas piensan que, al sufrir artrosis, morirán con dolor en las manos, como su tía y su abuela", ejemplifica el especialista.

Sin embargo y, aunque sea muy desconocido, "el tratamiento quirúrgico es muy efectivo para restaurar el uso de la mano, aliviar el dolor y recuperar la estética" en aquellos casos más graves. Además, la anestesia regional ha disminuido los riesgos asociados, por lo que no existe contraindicación debido a la edad y la recuperación es más rápida.

Cirugía

Existen varios tipos de cirugía, en función de la localización de la artrosis. En las puntas de los dedos se realiza fijación articular mediante pequeños tornillos que, aunque eliminan la movilidad distal, preservan la funcionalidad del dedo, con una recuperación completa en unas seis u ocho semanas y alivio permanente del dolor. La artrosis de las articulaciones medias es menos común y se trata con mini-prótesis, con un día de hospitalización y una recuperación de entre tres y cuatro meses.

La rizartrosis afecta la base del pulgar y se calcula que la mitad de las mujeres, por encima de 65 años, la padecen en algún grado

También puede tratarse la rizartrosis, que afecta a la base del pulgar y se calcula que, en algún grado, la mitad de las mujeres mayores de 65 años sufren este tipo de afección, una de las formas más incapacitantes, ya que el dolor dificulta acciones tan cotidianas como cortar alimentos, vestirse o manejar herramientas. En este sentido, el abordaje quirúrgico consiste en extirpar el hueso trapecio para evitar el roce con los huesos vecinos y, en el espacio resultante, insertar un tendón sobrante de la muñeca que actúa como una especie de “almohadilla”.

"La gran ventaja de esta cirugía es que no utiliza material extraño, con lo cual la posibilidad de infección es prácticamente nula y dura de por vida. Tiene una tasa de éxito del 98%", indica González del Pino, que lleva haciendo cirugías de mano y muñeca más de 30 años.

El especialista recomienda, no obstante, que ante los primeros síntomas, se consulte con especialistas porque el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado puede devolver a los pacientes independencia y calidad de vida.