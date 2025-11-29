Declarados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís en Cataluña

Los servicios veterinarios de la Generalitat de Catalunya han notificado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Cerdanyola del Vallès, que se suman a los dos casos detectados este viernes en Bellaterra, en plena sierra de Collserola, donde fueron hallados muertos el 26 de noviembre.

Estos cuatro nuevos casos todavía no han podido ser confirmados por el laboratorio de referencia, el Central de Veterinaria de Algete (Madrid), donde el viernes se confirmó la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994. Pero el conseller Òscar Ordeig ha afirmado en una entrevista en "Rac1" que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales sí han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva desde Madrid.

Los dos cadáveres de jabalí silvestre que se hallaron a una distancia aproximada de un kilómetro entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Y estos otros cuatro casos también se han hallado en la misma zona, un dato tranquilizador para las autoridades, que mantienen activo el Plan de Contingencia del Departamento de Agricultura para erradicar el brote.

La cifra puede aumentar en las próximas horas

El departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya estableció desde el viernes el cierre de un radio de 6 kilómetros, a partir del punto de Cerdanyola donde fueron hallados dos jabalíes muertos por Peste Porcina Africana (PPA), donde están prohibidas las actividades en el medio natural y que afecta a un total de doce municipios. Los Agents Rurals están trabajando en esa zona perimetrada, con perros, para encontrar cadáveres de jabalíes. Así que es posible que la cifra vaya subiendo porque el virus es muy contagioso.

"La situación es grave y debemos gestionarla lo mejor posible", ha dicho el conseller. El radio de 6 kilómetros se ha decretado para evitar la propagación de la PPA, y abarca zonas de un total de doce municipios: Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat, Terrassa y Rubí. Una práctica que ya pusieron en marcha en Bélgica y en la ciudad de Roma y consiguieron erradicar la enfermedad En esta área delimitada , la Generalitat ha establecido el cierre total del acceso al medio natural y ha suspendido cualquier actividad de caza, trabajos forestales y cualquier actividad en zona rústica.

La administración ha puesto desde este viernes barreras físicas y químicas, trampas para el control de jabalíes y activará operativos conjuntos con Mossos d'Esquadra, Seprona y técnicos del departamento de Agricultura, entre otros. Además se ha ampliado en un radio de 20 kilómetros de perímetro, que afecta a 64 municipios, las limitaciones a las actividades de ocio, caza y aquellas vinculadas a la biodiversidad, y quedan prohibidas las actuaciones que puedan interferir en las tareas de control poblacional y de bioseguridad.

Ordeig ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía para evitar ir a Collserola y, sobre todo, a los accesos de los 6 kilómetros alrededor del foco, en Cerdanyola del Vallès, que quedará delimitado. "Con un vehículo, con una bici o con una pisada de material contaminado de un animal se podría extender la enfermedad", ha advertido.

39 granjas confinadas por precaución

El conseller ha reiterado que el virus no ha entrado en ninguna granja, aunque sí hay 39 explotaciones de la zona afectada que están confinadas. De entrada, las 39 granjas de porcino situadas en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han hallado los dos jabalís muertos, van a quedar confinadas. Pero el impacto más grave lo van a sufrir las exportaciones de carne de porcino de España a países terceros, que de momento van a tener que ser paralizadas. "Por ahora, se han bloqueado 121 certificados de exportación que estaban ya en trámite, y a partir de ahora vamos a empezar a negociar país por país", ha explicado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, que ha recordado que sí se podrá seguir vendiendo a otros países de la Unión Europea, salvo aquellos productos que salgan de la zona próxima a los focos.

El Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Generalitat, ya ha empezado a investigar el posible origen de los focos, "que bien podría haberse producido por algún factor exógeno, es decir porque los animales hayan comido o estado en contacto con algún elemento infectado", El Departamento de Agricultura pide a los ayuntamientos extremar la limpieza de papeleras y contenedores, colocar los comederos de gatos en lugares elevados y exteriores, no alimentar a los jabalíes y cerrar zonas de pícnic. Ordeig ha recordado que si alguien encuentra un jabalí muerto debe llamar inmediatamente al 112 y no tocarlo en ningún caso. La PPA no es contagiosa para los humanos ni para otros animales de compañía, pero tiene una mortalidad muy elevada entre jabalíes y cerdos.

La Generalitat teme un gran impacto económico

"El impacto económico será grande", ha admitido Ordeig, que ha recordado que las exportaciones catalanas de porcino fuera de la Unión Europea son de unos 1.000 millones de euros anuales, llegando todo el sector a los 3.000 millones. De momento, se han cerrado todas las exportaciones porcinas extracomunitarias, es decir, fuera de la Unión Europea. México ya anunció el viernes la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España y Ecuador ha intensificado los controles en los aeropuertos.

España es un exportador importante y el bloqueo comercial supondría pérdidas millonarias. Según el director general, por ahora se han bloqueado 121 certificados sanitarios de exportación de distintos derivados del cerdo que se iban a vender a un total de 44 países. Solo en Catalunya, el año pasado las exportaciones del sector porcino supusieron el 19,3% del total exportado en el segmento de alimentos y bebidas.

El conseller ha recordado que una vez el foco quede controlado, el Ministerio de Agricultura tendrá que gestionar bilateralmente con todos los mercados exportadores posibles flexibilizaciones de las restricciones. Hasta ahora son 13 países los que habían notificado su presencia, que afecta a las poblaciones de jabalís silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos. Además de en España, se han comunicado casos en Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia.