Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 29, 33, 39 y 42 y las estrellas 3 y 9.
El código del Millón ha sido el VXZ15324.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera