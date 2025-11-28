Aviso de la Policía Nacional: así funciona la estafa del `like´ que está vaciando las cuentas bancarias

Las estafas y fraudes online se han convertido en una realidad con la que conviven los ciudadanos en España cada día. La Guardia Civil y la Policía Nacional intentan proteger a los ciudadanos ofreciendo consejos para que no caigan en las más comunes.

Las redes sociales son las plataformas más utilizadas por los ciudadanos, especialmente por los jóvenes, por ese motivo son una buena fuente para alertar y estafar

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Así funciona la estafa del `like´

"Promocionamos empresas en redes sociales, si estás interesado en ganar entre 50 y 500 euros diarios sin salir de casa y solo para dar like a contenidos, escríbeme", así es el mensaje que reciben muchos usuarios. Este mensaje es sinónimo de timo, a través de él los ciberdelincuentes quieren acceder a tus cuentas bancarias y datos personales.

La estafa es muy sencilla, al principio comenzaran ofreciendo a la víctima tareas sencillas, entre las que le pagaran entre dos y diez euros. Después, ofrecen la posibilidad de realizar tareas premium, en las que se pide realizar un ingreso, donde las ganancias obtenidas pasarán al saldo de una cuenta en una supuesta página web de inversión en criptoactivos. Además, se incrementarán con elevados intereses de los que te ofrecerán beneficiarte con ingresos de tu propio capital.

Todo parece perfecto hasta que intentas retirar tu saldo (dinero invertido más las supuestas ganancias), una serie de excusas hacen que las víctimas acaben dándose cuenta de que han sido estafadas y han perdido todo el dinero invertido.

Según "Se trata de uno de los ciberfraudes más novedosos y en expansión en el que, los ciberdelincuentes, ofrecen una manera de ganar dinero fácilmente dando like a ciertos perfiles o publicaciones en redes sociales. El problema viene, como explican nuestros ciberexpertos, en que después de ganar pequeñas cantidades de dinero para engancharte, solicitan otras tareas para las que tienes que aportar ciertas cantidades económicas que no volverás a ver".

Cómo evitar este fraude

Los agentes siempre recomiendo revisar los errores ortográficos que pueden contener los mensajes nunca hacer clic en enlaces sospechosos y revisar que contengan tenga certificado HTTPS. En el caso de que este paso ya se haya superado, es importante vigilar constantemente las cuentas bancarias para controlar los movimientos, cambiar contraseñas y denunciar el fraude para que los agentes de seguridad pueden alertar al resto de ciudadanos y tomar medidas.