Marta León, responsable de Nutrición de Campofrío Healthcare: "Apostamos por una alimentación segura, nutritiva y placentera"

La necesidad de ofrecer alimentos cada vez más nutritivos y saludables también se traslada a la población más vulnerable, como quienes padecen problemas de salud o las personas más mayores que viven en residencias. Así lo ha explicado Marta León, responsable de Nutrición de Campofrío Healthcare, en el diálogo 'Innovación alimentaria para personas con necesidades específicas' que, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales del diario Levante-EMV, ha tenido lugar esta mañana dentro del Foro España 360, organizado en Madrid por Prensa Ibérica.

León ha expuesto una realidad: hay una parte de la población, cada vez más envejecida, con problemas de alimentación. Sufren disfagia, un trastorno que dificulta la ingesta de alimentos y que provoca un alto riesgo de malnutrición y atragantamiento. "La industria debe formar parte de la solución", ha señalado Marta León.

En esa línea, Campofrío Healthcare nació en 2012 a raíz de la colaboración con hospitales y grupos residenciales. Es la línea de alimentación oral, natural y de textura modificada para mejorar y tratar el estado nutricional de personas/pacientes mayores que tengan problemas de masticación o deglución.

Esta gama está avalada por profesionales sanitarios lo que la hace una línea de alimentación indicada para hospitales y residencias y personas que requieran de una alimentación segura para la disfagia (la dificultad para tragar alimentos, líquidos o incluso saliva, lo que provoca la sensación de que la comida se queda atascada en la garganta o en el esófago), ha señalado Marta León.

Menús placenteros

El grupo se ha especializado en el sector sociosanitario. La disfagia tiene actualmente una alta prevalencia, ha señalado León. Y las consecuencias de una mala deglución son inmediatas en salud la nutricional de las personas más mayores, por las complicaciones que les acarrea. "Disminuye su calidad de vida y afecta a su bienestar emocional. Se aíslan porque no pueden comer como todo mundo", ha señalado.

Campofrío Healthcare aboga porque los menús que sirven en el sector sociosanitario no solo sean seguros -el mayor miedo de muchos mayores es a atragantarse y, por eso, muchas veces, dejan de comer o beber-, sino que además sean menús "nutritivos y placenteros" para mejorar esa adherencia a la alimentación. "Queremos un envejecimiento, activo, saludable y digno", ha asegurado la experta.