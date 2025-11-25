La ULL baraja tomar acciones legales trasla visita de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) no descarta emprender acciones legales por las consecuencias del dispositivo policial y los altercados derivados de la visita del agitador Vito Quiles a las instalaciones de la institución académica el pasado 14 de noviembre. El rector Francisco García expuso su intención ayer durante la celebración del claustro ordinario que sirvió, además, para presentar el proyecto de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2026.

Según detalló García, después de relatar la sucesión de acontecimientos, la respuesta policial no fue «proporcional» y aseguró que la institución que representa ha solicitado un informe con todos los detalles de la intervención a la Delegación del Gobierno que aún «no ha llegado y que, nos cuentan, debería estar listo esta misma semana».

El rector lagunero no solo insistió en el hecho de que Quiles no contaba con autorización para su concentración sino que explicó que, después de recabar información entre los servicios de seguridad privados del campus y los asistentes, han llegado a la conclusión de que el Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) y sus efectivos aislaron e impidieron el movimiento de los asistentes a la protesta convocada –y si autorizada– en contra de Quiles. Una medida que no fue replicada en el caso de Quiles y sus simpatizantes, que sí que se pudieron acercarse y «provocar» a los manifestantes, cruzando el cordón policial. «Según los testimonios y las imágenes captadas, los agentes no solo no impidieron ese movimiento, limitándose a acompañarlo e incluso protegerlo», explicó el rector. «Se configura, de facto, un encapsulamiento del grupo que había pedido autorización frente a una movilidad sensiblemente mayor del otro grupo no autorizado», añadió. Finalmente, se produjeron cargas puntuales contra algunos manifestantes que terminaron con algunos de los estudiantes golpeados «siendo una persona trasladada en ambulancia». Según el rector, la tensión fue en aumento cuando entre los manifestantes universitarios «personas probablemente infiltradas desde el otro grupo» comenzaron a lanzar vallas, lo que hizo necesaria la intervención policial. «No se protegió debidamente a las personas de nuestra comunidad, especialmente a los de la concentración de protesta pese haber seguido los cauces legales y contar con autorización. Tampoco se evitó ni se dificultó que se llevaran a cabo actividades no autorizadas», dijo el rector. «Hay una evidente asimetría y un uso de la fuerza que podría denominarse como selectivo», añadió.

Mientras, Lidia Pereira, gerente del centro docente, fue la encargada de presentar el proyecto de presupuestos al claustro. Este documento cumple así el calendario de los trámites necesarios para su aprobación definitiva. Ahora deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, por el Consejo Social.

Las cuentas de la ULL para el curso 2026 ascienden a 181 millones, un 4% más que en el curso anterior. No obstante, tanto Pereira como el propio rector lamentaron que la aportación de la comunicad autónoma –principal fuente financiadora de las universidades públicas– sea, de nuevo, insuficiente.

El objetivo, remarcaron, es que las universidades públicas de las Islas reciban los recursos equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, «tal y como establece la propia ley orgánica del sistema educativo (LOSU) para 2030 compromiso de inversión en las universidades públicas». Es mas, precisaron, este aumento de diez millones respecto a las cuentas anteriores (171 millones) no es tal. «Se explica por la incorporación de partidas finalistas, se detraen importes que se trasladan de otros programas, se añade el incremento presupuestario del Consejo Social, se suma el incremento retributivo del profesorado y de partidas de funcionamiento, además de los créditos correspondientes del programa María Goyri de incorporación de nuevo talento investigador. Con todo ello se registra, en realidad, un aumento de la financiación proveniente del Gobierno de Canarias de tan solo un 1,56% sobre 2025», precisaron.

En el encuentro, además y como es habitual, participaron los portavoces de los grupos claustrales.