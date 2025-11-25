Tenerife ‘no se calla’ ante la violencia machista

Las calles de la capital chicharrera se tiñen hoy de violeta para luchar contra la violencia machista, una lacra que solo este año ha acabado con la vida de dos mujeres isleñas. La ya tradicional manifestación del 25N, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arrancará a las 19:00 horas desde la Plaza Weyler. La marea lila avanzará hasta Méndez Nuñez, seguirá por el Pilar, Villalba Hervás y San Francisco, para concluir, como ya es costumbre, en la Plaza de La Candelaria, donde se leerá el manifiesto.

El lema escogido para este año es Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán. Bajo esta proclama, el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife espera reunir a miles de personas para alzar las voces en un grito global contra las agresiones machistas.

El acto de esta tarde será especial para el colectivo, que este curso sopla las velas de su 25 aniversario. Precisamente, con el lema de este año han querido resumir su trayectoria, marcada por un fuerte carácter crítico, que continúa hasta el día de hoy.

La intención, por tanto, es reivindicar un mundo libre de violencias en el que se respeten y garanticen los derechos de todas, desde un feminismo «colectivo y emancipador». Este año, en concreto, aprovecharán la oportunidad para criticar la «ineficacia y la inacción» del Ejecutivo regional en lo que respecta a la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También dedicarán una parte de su discurso a las víctimas que son sometidas a múltiples agresiones machistas en conflictos bélicos y en procesos migratorios.

A la convocatoria del año pasado acudieron poco más de 300 personas, una afluencia bastante inferior a la de 2023, cuando las asociaciones feministas lograron congregar a cerca de 2.000 manifestantes. Desde el Foro tinerfeño contra la Violencia de Género señalan que la asistencia ha ido cayendo desde el boom que se produjo en 2018 y 2019. Pese a ello, destacan que sigue acudiendo mucha gente. «Queremos convocar a la ciudadanía; hombres, mujeres, jóvenes, mayores… A toda la representación posible porque creemos que el silencio nos hace cómplices», añadió la portavoz, Elisa Pérez.

Además de la que se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife, el sindicato Comisiones Obreras –en colaboración con diversas asociaciones feministas– ha convocado otras tres manifestaciones repartidas por Canarias: en la Plaza Clara Campoamor de Los Llanos de Aridane (La Palma), convocada para las 18:00 horas; en Las Cuatro Esquinas de Arrecife (Lanzarote), a las 18:30 horas; y en Las Palmas de Gran Canaria, donde la marcha arrancará desde el Parque San Telmo y de forma simultánea a la de la capital chicharrera, a las 19:00 horas.

Las diferentes instituciones y organismos públicos de la Isla también han celebrado –y celebrarán– varios actos a lo largo de la semana para conmemorar esta cita. En la Universidad de La Laguna (ULL), se firmará el Pacto de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a las 12:30 horas, para después pasar a la lectura del manifiesto y al homenaje a Beatriz Sanfiel, una alumna asesinada en 2006. Este mediodía también se leerán otros escritos en diferentes puntos: en las puertas de ayuntamientos como el de Candelaria, a las 12:00 horas de hoy, o en la Plaza del Cabildo, a cargo de la presidenta insular, Rosa Dávila.

En La Gomera, a las 19:00, Cabildo y ayuntamientos celebran un acto de reconocimiento a las víctimas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián. En El Hierro, el Club Atlético Princesa Teidesa ha organizado una carrera solidaria que arranca a las 17:00 desde la Delegación de Gobierno en la Villa de Valverde. Allí, el gran acto está previsto para las 20:00, momento en el que se representará la obra de teatro 500 pasos, con entrada gratuita hasta completar aforo y en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad (ICI). Eso sí, se espera que la manifestación convocada esta tarde por el colectivo feminista en Santa Cruz sea el evento más multitudinario.

A diferencia de Canarias, en ciudades como Madrid o Sevilla, los colectivos se dividirán en dos marchas por cuarto año consecutivo. Estas diferencias nacieron a raíz de la tramitación de la ley trans, ya que una parte del feminismo se mostró contraria a incluir la agenda de los colectivos minoritarios entre las reivindicaciones. En lo que sí se ha logrado un acuerdo es en la necesidad de acabar con el machismo y la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer, que en lo que va de año ya ha acabado con la vida de 38 mujeres. n