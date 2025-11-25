Margullito pone imagen a 'Panza de burro' en Puerto de la Cruz

La ilustradora Sandra González Reina está detrás del perfil artístico Margullito y es la autora del primer libro que analiza una de las obras más reconocidas de la narrativa canaria reciente, Panza de burro, de Andrea Abreu. Inocencia salvaje: las niñas jarrapas de Andrea Abreu es el nombre de este ensayo que ahora llega al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias de Puerto de la Cruz a través de una exposición en la que la grancanaria ofrece una nueva perspectiva del libro a través de ilustraciones realizadas por ella misma.

Así, dos lenguajes diferentes, el análisis literario y el ilustrado, se dan la mano para generar una interpretación del mundo de las niñas protagonistas. Así, el proyecto expositivo presenta todas sus ilustraciones relacionadas con un fragmento literario concreto de la obra narrativa. Este proyecto muestra el valor que posee Panza de burro al colocar en el centro elementos que normalmente ocuparían el margen.

Trabajo de Fin de Grado

Sandra González es filóloga graduada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc). Se crió en Moya, "un pueblo muy pegado a lo natural y que tiene una gran similitud con aquel que se muestra en Panza de burro". Su ensayo surge de una investigación inicial que fue un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que realizó en la universidad y que más tarde pudo publicar dentro de la colección El 7 de la Lengua, de Mercurio Editorial y que, explica, le otorga una gran importancia a la parte manual de los proyectos. "Además de filóloga, soy ilustradora y me pareció interesante poder publicar este ensayo después de cinco años para que, además de contar con un análisis literario, incluyera un análisis ilustrado que acompañaban a la interpretación", expresa la autora.

González explica que decidió centrar su TFG en el análisis de Panza de burro antes de que este libro se convirtiera en el fenómeno literario que más tarde fue. "Aposté por él sin ninguna duda porque por primera vez vi reflejada mi infancia en esas páginas, en las que se incluían a personas que eran muy similares a aquellas con las que yo me había criado. Es cierto que dentro de la literatura canaria se ha mostrado en diferentes ocasiones la modalidad dialectal pero este libro refleja el lenguaje y las expresiones propias de una generación concreta que es la mía", expresa la joven quien añade que las ilustraciones que ahora se pueden ver por primera vez en Puerto de la Cruz se llevaron a cabo en el marco del proyecto educativo Encuentros con autora en el IES Doramas de Moya, en Gran Canaria. Cuando ella realizaba las prácticas en el centro, Andrea Abreu lo visitó y González se encargó de organizar la parte expositiva del encuentro. "Mi proyecto artístico fusiona la parte literaria y la visual, y me pareció una buena oportunidad de añadir esa nueva interpretación", indica.

Buena acogida

De este modo, la propia autora ha podido conocer las ilustraciones que han surgido a raíz de su obra. "La acogida fue genial y solo tuvo palabras bonitas", celebra González quien, al igual que en análisis literario con sus imágenes reflexiona sobre las consecuencias que tiene colocar a dos niñas como protagonistas de la novela. Así, en sus ilustraciones ha tratado de plasmar la combinación de narración, diálogo y descripción desde el punto de vista de los personajes principales. Además de para formar parte en el proyecto Encuentros con autora, González expresa que, con estas ilustraciones, "podemos llegar a un mayor público y que de esta forma pueda interpretar la novela igualmente".

Varias de las ilustraciones de la exposición en Puerto de la Cruz. / El Día

Las ilustraciones realizadas por Sandra González son dibujos en blanco y negro, algo que no suele estar presente en su proyecto artístico, Margullito. "El fenómeno meteorológico de la panza de burro simboliza la opresión que ahora se traslada a la vida de las niñas protagonistas y que se debe al momento vital por el que están pasando, también al impacto del turismo y a otras muchas situaciones que se producen en su barrio, y por eso me parecía muy adecuado representar ese punto de tensión a través de los colores, o precisamente a través de su ausencia", relata.

Sandra González representa el universo de las menores a través de líneas finas y simples "para reflejar su proceso de creación de identidad". Además, la ilustradora decide no otorgarle un género a imágenes porque "da igual si estamos ante un niño o una niña porque cualquiera se encuentra en un proceso de puro crecimiento". Por otro lado, el mundo adulto, completamente contrario al de las protagonistas, está definido a través de imágenes repletas de detalles, con pendientes o pañuelos a color. "Precisamente una de las cosas que destaco en el ensayo tiene que ver con las influencias que reciben las niñas sobre el mundo adulto”, comenta González.