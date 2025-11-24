España cuenta con 81.291 agresores que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas

España cuenta con un total de 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el Sistema Viogén desde 2007, según aseguran fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.

Igualmente, estas mismas fuentes señalan que, desde febrero de 2023, se han realizado 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista de que su agresor tiene antecedentes en el Sistema Viogén.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 31 de octubre un total de 104.770 casos activos de víctimas de violencia de género, 739 menos que los registrados hasta el 30 de septiembre, pero cuatro más en nivel extremo (de 19 a 23).

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, existen 1.358 mujeres menores de 18 años; 26.081 de 18 a 30; 48.546 de 31 a 45; 26.271 de 46 a 64; y 2.514 de 65 o más.

Los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también revelan que hay 54.088 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.434 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cinco casos de este tipo en riesgo extremo, 126 en alto y 1.303 en medio.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.434; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.675; la Comunidad de Madrid, 12.694; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.133; Murcia, con 5.867; Castilla-La Mancha, con 5.716; Castilla y León, con 5.577; Baleares, con 4.134; Extremadura, con 2.957; Aragón, con 2.558; Asturias, con 2.196; Navarra, con 2.092; Cantabria, 1.621; La Rioja, con 948; Ceuta, con 279; y Melilla, con 237.