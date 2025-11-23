La nieta de Kennedy, Tatiana Schlossberg, de 35 años, revela que le queda menos de un año de vida: ¿cuántos parientes antes que ella tuvieron un trágico fin?

Magnicidios, asesinatos, accidentes aéreos... El árbol genealógico de los Kennedy, considerados como 'la realeza de EEUU' por su linaje político, dinero y poder, está plagado de grandes desgracias e infortunios. El último caso que se ha conocido es el de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, e hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, que este sábado ha anunciado que padece un cáncer terminal que no la dejará vivir más de un año, pues padece una rara de leucemia, mieloide, en fase aguda.

Según ha relatado en una emotiva y sincera entrevista con 'The New Yorker', se enteró de que tenía la enfermedad después de dar a luz a su segundo bebé en mayo de 2024. Fue entonces cuando su médico observó un desequilibrio en su recuento de glóbulos blancos.

"Unas horas después, mi médico notó que mi hemograma tenía un aspecto extraño. Un recuento normal de glóbulos blancos es de entre cuatro y once mil células por microlitro. El mío era de ciento treinta y un mil células por microlitro", ha relatado la Kennedy.

Le dijeron que no podría curarse con un "tratamiento estándar", y que necesitaría meses de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. "No podía creer que estuvieran hablando de mí. Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía", continúa. "Tenía un hijo al que amaba más que a nada, y una recién nacida al que debía cuidar", describe Schlossberg.

Madre de dos niños

Ella y su esposo, George Moran, se casaron en 2017, y son padres de un niño, de 3 años y una hija de 1.

Schlossberg permaneció cinco semanas en el Hospital Presbiteriano de Columbia tras dar a luz a su hija. Posteriormente, fue trasladada al Memorial Sloan Kettering para un trasplante de médula ósea y recibió quimioterapia en casa.

En enero, Schlossberg participó en un ensayo clínico de terapia con células CAR-T, un tipo de inmunoterapia contra ciertos tipos de cáncer de la sangre. Finalmente, su médico le dijo que no había funcionado y le quedaba un año de vida.

Durante este tiempo, su esposo, sus padres y sus hermanos -su hermana Rose Schlossberg y su hermano Jack Schlossberg- han estado cuidando de sus hijos, y junto a ella en todos los hospitales en los que ha estado. "Me han dado la mano con firmeza mientras he sufrido, intentando disimular su dolor y tristeza para protegerme. Esto ha sido un gran regalo, aunque siento su dolor a diario", confiesa.

"Toda mi vida he intentado ser buena, buena estudiante, buena hermana y buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enojar -ha explicado-. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerla", se lamenta.

El matrimonio Kennedy posa con sus nueve hijos / AP

Una saga trágica

Además de la tragedia de Tatiana, lo Kennedy han pasado por muchas situaciones luctuosas:

📌 Rose Marie Kennedy, hermana de JFK (1918-2005)

Fue la tercera hija del matrimonio de Joseph Patrick Kennedy y Rose Kennedy. Nacida después de Joseph Jr. y John Fitzgerald Kennedy, debido a complicaciones en el parto, Rose Marie sufrió una discapacidad mental agravada luego por una lobotomía. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica.

📌 Joseph Kennedy Jr., hermano de JFK (1915-1944)

El primogénito de los Kennedy era modelo y deportista. Se graduó en Harvard. Estaba prometido cuando se alistó en la Armada de EEUU como piloto para luchar en la segunda guerra mundial. Completó más de 20 misiones, sin embargo, murió en pleno vuelo cuando una de las bombas que transportaba explotó.

📌 Kathleen Kennedy Cavendish, hermana de JFK (1920-1948)

La hermana pequeña de JFK solo vivió 28 años. Murió en 1948, mientras realizaban un viaje por el sur de Francia, sufrieron un accidente de aviación que les costó la vida.

📌 Arabella y Patrick Bouvier Kennedy (1956 y 1963), hijos de JFK

Arabella, que nació muerta, hubiera sido la primera hija de JFK y Jackie Kennedy. Por su parte, Patrick nació prematuro el 7 de agosto de 1963 y falleció dos días después.

John Fitzgerald Kennedy, en Dallas, momentos antes de ser asesinado. / BETTMANN/CORBIS / EFE

📌 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

Fue el segundo de los hijos de la familia Kennedy. Buen estudiante, atractivo, deportista, triunfó en el Partido Demócrata hasta convertirse, en enero de 1961, en presidente de EEUU. El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, en uno de los magnicidios más famosos y oscuros de la historia.

📌 Robert Kennedy (1925-1968), hermano de JFK

El séptimo hijo de los nueve del matrimonio de Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy. Entre 1961 y 1964 fue Fiscal General y, a partir del 64, senador por el estado de Nueva York. En 1968 concurrió a las primarias de su partido. Tras proclamarse vencedor de las primarias, un ciudadano palestino le disparó a quemarropa como protesta a su política pro-Israel en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. No sobrevivió al atentado.

John F. Kennedy Jr. y su mujer, Carolyn Bessette, a su llegada al teatro Minskoff, el 6 de abril de 1998. / AP / MITCH JACOBSON

📌 John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960-1999)

Conocido como el 'príncipe de América', John Fitzgerald Kennedy o John John fue famoso desde la cuna, y su imagen, con 2 años, tras el féretro de su padre en el funeral celebrado en Washington el 26 de diciembre de 1963 fue tan vista como la llegada del hombre a la Luna. Trabajó como abogado, periodista y editor de la revista 'George'. El 21 de septiembre de 1996 contrajo matrimonio con Carolyn Bessete y, tres años más tarde, falleció en accidente de aviación cuando la avioneta que pilotaba desapareció en el Océano Atlántico.

Ryan Murphy, el director de 'American Story' o de 'Monstruo: la historia de Ed Gein', contará la trágica historia de esta pareja en la serie que llevará por título 'American Love Story: JFK Jr. & Carolyn', que se estrenará el próximo San Valentín.