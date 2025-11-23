La Guardia Civil alerta a los conductores ante el temporal invernal que se avecina en España

La Guardia Civil ha lanzado un mensaje de alerta ante la entrada de una gran masa de aire polar en las próximas horas en España. El fenómeno atmosférico se producirá a partir de este próximo miércoles 19 de noviembre, según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La caída brusca de las temperaturas se espera que sea más acusado en el tercio norte peninsular, aunque irá generalizándose conforme avance la semana.

Las previsiones adelantan que no se superarán los 10 grados de máximas en "amplias zonas" del territorio, "con excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores", adelanta la Aemet. También nevará a cotas que pasarán de los 800-1000 metros este miércoles a los 400-600 metros de cara al jueves o viernes y se esperan heladas en las zonas del interior y en los principales sistemas montañosos.

Ante este escenario, la Guardia Civil ha emitido un aviso a los conductores por las condiciones que se pueden derivan en las carreteras.

El aviso de la Guardia Civil

En un post compartido en redes sociales, el instituto armado ha llamado a "evitar circular" por zonas afectadas por la nieve y el hielo, que estará más localizado por la noche y a primeras horas de la mañana. "Antes de emprender la marcha, consulte la previsión del tiempo y el estado de las carreteras", recuerdan. Hay que recordar que en enero de 2017, miles de conductores quedaron atrapados toda la noche en la A-3 entre Madrid y Valencia a causa de un temporal.

Además, la Guardia Civil también ha compartido una infografía recordando qué hacer ante un firme helado o nevado que te sorprenda sin los neumáticos correctos. "Si pisa una placa de hielo, levante el pie del acelerador. No frene hasta recuperar adherencia", explican. "No rectifique la dirección: puede perder el control. Al salir de la placa procure que las ruedas estén rectas y corrija la trayectoria con el volante", finalizan.