Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio gallego se convierten en modelos "de cuerpos reales" contra la tiranía de las tallas

Desinhibición, liberación, osadía, naturalidad… Cualquier término se ajustaba ayer al "escaparate viviente" que la firma Sensualtissé exhibía en Dena (Meaño, en Pontevedra). Una iniciativa que normaliza los cuerpos reales, luciendo ocho de sus clientas, reconvertidas en modelos, lencería y corsetería de la temporada de otoño-invierno, y dirigida a todas las mujeres sin importar la talla y la edad.

El "escaparate viviente” arrancaba a última hora de la tarde. Conforme la luz artificial se iba adueñando de la Rúa Ponte-Dena, a pie de la carretera PO-550, los tres escaparates de Sensualtissé cobraban vida -uno en la fachada y dos en la calle lateral-, reemplazando los maniquíes de poliure-tano por modelos de carne y hueso.

"Nuestra propuesta -reconocía la dueña Cristina Rey- es convertir el escaparate en un acto de rebeldía, en el que mostrar los modelos en cuerpos de ocho mujeres reales, ocho cuerpos distintos, ocho historias que la moda convencional jamás habría puesto en portada". "El nuestro -añade- es un golpe en la mesa para rebelarse contra la tiranía de la talla única".

Una de las modelos del evento. / Noé Parga

El evento ofrecía dos horas y media de pase en escaparate con ocho clientas que hacían las veces de modelos posando tras el cristal, y exhibiendo durante la tarde unos 150 modelos de ropa interior. Desde fuera, público y curiosos que sorteaban las bajas temperaturas, se iban acercando para ver las nuevas propuestas en lencería y corsetería para ilusionar en fechas navideñas. Dentro, al calor de la calefacción en tienda, las modelos iban mostrando las propuestas de moda para Navidad, con dominio de los granates y chocolates, bien secundados por los marinos y, siempre referente, el negro.

Las mujeres vestían sugerentes conjuntos de sujetador y braga, tangas, bodys, camisón, bata y pijama de noche.

Las modelos tenían entre 24 y 50 años, y entre ellas se encontraba la meisina Leticia Santamaría Palacios, que fue candidata al certamen Miss Gran Galicia 2025.