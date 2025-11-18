Baleares
Limpian las esvásticas y la simbología nazi del busto de Aurora Picornell en Palma, que continúa dañado
Operarios han retirado las pintadas ultras que acompañaron el ataque a golpes que sufrió la escultura
El busto todavía presenta importantes hendiduras y desconchones
Jordi Sánchez
Emaya ha limpiado esta mañana las esvásticas pintadas sobre el busto de Aurora Picronell y alrededores, así como los número 88 que también habían aparecido en los aledaños del Born del Molinar tras el ataque nazi perpetrado entre el domingo y el lunes contra la escultura de la luchadora antifranquista.
El busto de Picornell, si bien todavía presenta fuertes golpes con hendiduras importantes y desconchones a causa del ataque, que deberán ser reparaos en el futuro, ya se encuentra libre de toda simbología nazi. Los operarios de Emaya han podido eliminar la pintura negra que los vándalos dejaron tanto en el suelo como en el soporte de hierro de la escultura.
Además, la limpieza también ha incluido las esvásticas y 88s que los agresores pintarrajearon en fachadas cercanas al busto de Picornell.
Vuelven las 'Flores para Aurora'
Incomprensiblemente, los autores del ataque también se llevaron unas flores que, desde hace un par de semanas, un grupo de ciudadanos deposita frente a la escultura a modo de homenaje. Fueron depositadas el sábado pasado y ayer lunes habían desaparecido.
Sin embargo, a primera hora de la mañana de este martes, un ramo de flores violeta ha vuelto a acompañar y embellecer la escultura, un acto que demuestra que este grupo de ciudadanos no se dejará amedrentar por los ataques de grupos ultra y continuará con su tradición.
- Un conductor atrapado tras chocar su camión contra una casa en Tenerife
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
- Fernando Menis conquista el premio al Mejor Edificio del Mundo en los WAF 2025 con una obra de Tenerife
- Dos accidentes colapsan la TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna
- Teidagua alerta del riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte
- Detenido con dos kilos de hachís y más de 44.000 euros en su casa en Tenerife
- El Parque Nacional del Teide recupera su población de cedros