La Policía Nacional avisa a los tinerfeños: estos son los cuatro consejos para evitar estafas en el Black Friday

Con la llegada del Black Friday, muchos son los consumidores que aprovechan para hacer las compras navideñas o para darse un capricho a precios más económicos. Lo que quiere decir que muchos son los usuarios que están navegando en busca de los mejores chollos.

Es por ellos, que los movimientos bancarios crecen y los ciberdelincuentes buscan aprovecharse de ello.

Por eso, la Policía Nacional ha proporcionado cuatro consejos para que todos los consumidores los pongan en práctica y eviten ser víctimas de una estafa en estas fechas.

Desconfía de ofertas demasiado buenas

Las ofertas muy llamativas suelen ser sinónimo de estafa. Los ciberdelincuentes aprovechan las épocas de descuentos para intentar estafar a los consumidores proponiendo oferta tan buenas que aparecen irreales. Si el precio de un artículo es demasiado bajo, a los consumidores se les debe encender una alerta y deben sospechar. Para corroborarlo, es recomendable comparar con otras páginas webs.

Comprar solo en web segura, verificando la URL y revisa las reseñas de los compradores

La Policía Nacional insiste en que uno de los pasos más importantes para evitar estafas es comprobar que la página donde vas a realizar la compra es segura. Para ello, debes fijarte en:

Que la URL tenga el certificado SSL

Que el dominio sea correcto y no presente variaciones sospechosas.

Además, aconsejan desconfiar de las webs con errores ortográficos, diseños que no coinciden con marcas originales o páginas que solicitan más información de la necesaria.

Los ciberdelincuentes pueden usar tu dispositivo a conveniencia. / Shutterstock

No clic en ningún enlace sospechoso

Uno de los métodos más frecuentes de estafa durante el Black Friday es el phishing, donde los delincuentes envían correos, SMS o mensajes en redes sociales simulando ser empresas conocidas.

La Policía recomienda:

Pasar el cursor sobre los enlaces antes de abrirlos para ver a qué dirección conducen

Comprobar la dirección del remitente y desconfiar si presenta simbologías extrañas

No descargar archivos que no se hayan solicitado

No introducir datos personales en páginas a las que se haya accedido a través de un enlace dudoso.

Si un mensaje recibido generara dudas, no lo abras.

Si algo te resulta sospechoso, repórtalo a la Policía Nacional

Cada vez es más habitual recibir mails o SMS en lo que se avisa de que tienen que recoger un paquete que no se ha pedido. Esto ocurre frecuentemente en las los sitios web que imitan marcas conocidas, se aprovechan de su imagen y consiguen la confianza de los compradores.

Estas webs puede vende productos falsificados, o directamente estafar al consumidor y enviar una prenda falsa (o inexistente) cuando se había hecho un pedido de varias. Todo comprador que detecte algún caso de este tipo debe alertara a las autoridades para que investiguen y pongan fin a este tipo de estafas online.