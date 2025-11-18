Ciencias de la Educación propone ampliar a dos años el Máster del Profesorado

Las facultades de Ciencias de la Educación proponen ampliar a dos años el master de Formación del Profesorado para que sea mucho más acorde con las demandas de la sociedad actual. Así lo señaló ayer la presidenta de la Conferencia de Decanos de Educación (Code) de toda España, Lucía Herrera Torres, tras la celebración de la XXI edición de una asamblea que se reúne anualmente y a la que han asistido 56 representantes de las distintas universidades del país, en la facultad de Las Palmas de Gran Canaria, durante dos días consecutivos.

El resultado ha sido la elaboración de una «hoja de ruta» en la que llevaban trabajando desde hace dos años a través de la creación de cinco libros blancos en los que se refleja «todo lo que nos compete» en cuanto a Educación Primaria, Educación Social, Pedagogía y Máster de Formación del Profesorado y en los que «han participado profesores, alumnado y revisores externos en los cinco grupos de trabajo». Tras los procesos de consulta al profesorado para incorporar sus sugerencias y una segunda ronda de consultas con las comunidades autónomas, esta asamblea pone el broche final a este trabajo de dos años.

Libros blancos

«Los cinco libros blancos son un análisis comparativo de cómo es la demanda, la estructura, las necesidades y qué propuestas se pueden hacer atendiendo a la situación de la sociedad actual», señaló Torres. «También está previsto incrementar una mayor práctica en el Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Master», añadió, en una licenciatura «que tiene que atender la atención la diversidad y a los retos de la tecnología». De este modo, desde Educación proponen que el objetivo de la carrera de Magisterio sea que los futuros docentes de Primaria se adapten a los nuevos entornos educativos, vinculados también con la digitalización, la diversidad o los cambios socioculturales.

Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Germán Gallardo Campos, añadió que «para nosotros es una responsabilidad y un honor» el que se haya celebrado en la Universidad de Las Palmas esta conferencia de decanos en la que ha colaborado la Universidad, el Consejo Social y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

«Supone el consenso sobre las directrices de por dónde deben ir estos títulos de educación», afirmó. Y resumió el acuerdo como «un aumento de estas titulaciones, del tiempo de los másters, la redefinición de los TFG y TFM y un aumento en las prácticas».

Estos acuerdos serán trasladados al Ministerio de Educación para que pueda tenerlas en cuenta en las negociaciones que mantiene con los sindicatos de la enseñanza de cara a elaborar un nuevo Estatuto del Docente. De momento, las propuestas deberán estudiarlas el representantes del Gobierno, que sí podría estar de acuerdo con fijar una prueba específica de acceso, además de la PAU, para acceder al grado de Educación Primaria.

En este sentido el estudiante podría afrontar pruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico matemático, o una evaluación de atributos no académicos, con minientrevistas múltiples o con test de juicio situacional.

Por lo pronto, la Conferencia de Decanos de Educación ha aprobado sin polémicas sus respectivos Libros Blancos que han elaborado sobre cómo debe ser el máster para ser profesor de Educación Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional y que proponen con una duración de un año y medio, o incluso dos, y con el doble de horas de prácticas.

Plantean también una prueba de acceso obligatoria a nivel estatal para todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, en las cuales se evalúe tanto los conocimientos de la especialidad como las aptitudes y actitudes docentes. La Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales (Apice), que ha participado en las alegaciones al texto, coincide en que el acceso a estos másteres se debe limitar también en las universidades privadas.

De los 56 asistentes que acudieron a la asamblea que ha celebrado en la capital grancanaria, 48 fueron decanos con derecho a votos, y el resto delegados sustitutos de sus respectivas facultades.