SOLIDARIDAD
El barco de Médicos sin Fronteras 'Oyvon' rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo
"Han pasado tres días en el mar en una embarcación de goma abarrotada, de navegabilidad cuestionable, y han sido llevados a salvo a bordo'", ha explicado la ONG en un comunicado
EP
El buque de rescate de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) 'Oyvon' ha completado este sábado su primer rescate en aguas del Mediterráneo con la asistencia prestada a 41 migrantes que llevaban tres días a la deriva.
"Han pasado tres días en el mar en una embarcación de goma abarrotada, de navegabilidad cuestionable, y han sido llevados a salvo a bordo del 'Oyvon'", ha explicado MSF en un comunicado.
Entre las personas resctadas hay tres mujeres y 14 menores, nueve de ellos no acompañados, según la organización. "La mayoría de los supervivientes son de Sudán y han huido de la guerra en su país. Todos los supervivientes han desembarcado a salvo en Lampedusa", ha indicado.
Llamas de auxilio
MSF destaca además la colaboración del buque de rescate 'Louise Michel' y de Alarm Phone, organización que recoge las llamadas de auxilio de embarcaciones con problemas en el Mediterráneo.
"El 'Oyvon' llegó primero a la embarcación y les proporcionó chalecos salvavidas, mientras que la tripulación del 'Louise Michel' ayudó con el traslado seguro de todos los supervivientes al 'Oyvon'", ha explicado.
El primer rescate del 'Oyvon' es el resultado de 36 horas de búsqueda activa de tres embarcaciones diferentes que habían pedido ayuda y tras recibir un aviso del avión de vigilancia de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) 'Eagle 1'.
- El restaurante de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sirven los mejores churros de pescado de la isla
- Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, de nuevo disponibles
- Condenados a pagar 30 millones a víctimas del ‘timesharing’ en Tenerife
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife pasará por el cirujano plástico