David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias: "Estas lluvias vienen muy bien tras un verano y un otoño muy secos"

La borrasca Claudia está descargando en las Islas con la fuerza esperada. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas explica su origen y prevé que las precipitaciones de estos días devuelvan el agua a los barrancos del Archipiélago. El de Las Angustias, en La Palma, ha sido el primero en fluir con fuerza.

¿Qué características tiene esta borrasca de alto impacto que la Aemet ha nombrado como Claudia?

Claudia es una borrasca típica de latitudes medias, como las que suelen afectar a la Península Ibérica y Europa, que además suele ser común durante esta época y el invierno. Lo que nos está afectando a Canarias es el frente frío atlántico asociado a Claudia. Ha entrado por La Palma y progresivamente se ha ido trasladando al resto de las islas.

¿Está descargando en Canarias con la fuerza prevista?

Sí, por el momento las previsiones se están cumpliendo. Este miércoles, en solo doce horas, registramos cien litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos (La Palma). Cuando termine el episodio sacaremos un balance, pero por ahora podemos decir que está siguiendo el pronóstico y que ya está desplazandose a otras islas, sobre todo a las capitalinas. Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves las precipitaciones siguen siendo intensas en Tenerife, pero la situación mejorará a lo largo del día.

¿Se prolongará la inestabilidad hasta el fin de semana?

No. El frente tiene un paso relativamente rápido y desde este jueves por la tarde ya tendremos un escenario más favorable. Los avisos se retiran a última hora, por lo que la inestabilidad solo durará unas 24 horas si se tiene en cuenta todo el territorio del Archipiélago.

¿Correrán los barrancos y llegará agua a las presas, en especial, a aquellas que se encuentran en mínimos históricos?

Si se cumplen los pronósticos, previsiblemente correrán muchos barrancos por la cantidad de precipitaciones que esperamos. De hecho, el de Las Angustias, en la isla bonita, está fluyendo ya con fuerza. Los de Tenerife serán los siguientes porque la borrasca ha descargado bastante durante la noche y lo seguirá haciendo hasta el mediodía. La inestabilidad está entrando por el sur y el suroeste, donde en Gran Canaria hay varias presas, que serán las zonas más agraciadas con estas lluvias. Como hace tanto tiempo que las nubes no descargan, las escorrentías aumentarán porque el suelo está más seco y árido. Al ser precipitaciones intensas en poco tiempo, podrían tener un impacto notable en las zonas inundables. Esas concentraciones en zonas centrales de cabecera de barrancos obligan al agua a buscar salida al mar y, por tanto, es muy probable que veamos los barrancos llenos.

¿Las lluvias de esta borrasca Claudia se pueden comparar con las de alguno de los episodios meteorológicos anteriores que dejaron abundantes agua, como el ciclón tropical Hermine del año 2022?

Hermine tuvo una característica un poco diferente, pues fueron casi dos días y medio de precipitaciones, más persistentes que intensas. Y en este caso se esperan los dos factores. En Hermine tuvimos hasta un aviso rojo, ahora el aviso es naranja. Pero sí es cierto que hace algunos años que no teníamos un aviso naranja por lluvias en toda la Comunidad Autónoma, ya que las últimas danas han estado centradas en las zonas del norte. En el sur hace mucho que no llueve y es verdad que hace tiempo que no tenemos un episodio tan generalizado.

¿Esta borrasca atlántica hace prever que Canarias tendrá un otoño-invierno más lluvioso?

Lo que nos encontramos en las previsiones climáticas y estacionales es que estas precipitaciones pueden ser normales, pero es una buena noticia tras la situación meteorológica que hemos tenido este verano y a principios de otoño, que ha sido seca y muy seca. Los chubascos de estos dos días van a tener un impacto muy positivo en el balance del mes de noviembre.

Además de La Palma, ¿qué otras zonas han salido peor paradas?

Durante toda la jornada del miércoles, la parte más activa del frente estuvo en La Palma. Sin embargo, también llovió en Tenerife, La Gomera y El Hierro, e incluso, en el interior de Gran Canaria. Eso demuestra que la situación se está revirtiendo; más bien, la borrasca está avanzando desde Tenerife hacia la provincia occidental.