Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, "el rambo de Tineo": sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque "ya no está como para dormir a la intemperie"

"Tienes que dar de beber al xatín con biberón porque no agarra bien la teta". Fue lo último que se le escuchó decir a Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín". El tinetense que en el otoño de 2011 mantuvo en vilo a Asturias tras matar a su hermano Manuel en el pueblo de La Llaneza y protagonizar una fuga de 53 días por los montes del concejo lleva dos semanas desaparecido.

Esa última conversación la mantuvo con su primo Delfín Rodríguez, quien subía regularmente a La Llaneza (Tineo) para llevarle comida. Ahí, junto a la casa del ahora desaparecido, tenía algo de ganado. Sobre ese tema fue la charla, breve pero "lúcida". En aquella ocasión, Rodríguez vio a Tomasín "algo animado", algo poco habitual en él. Desde que salió de prisión, en 2017, "anda gacho".

Pocos días después, el primo volvió al pueblo con más comida, pero ya nadie le abrió la puerta. Han sido varios los intentos de la familia por localizarlo, subiendo durante cuatro días consecutivos, "mañana, tarde y noche", relatan. Pero en la casa nadie contestó. Tomasín había vuelto al monte. No fue hasta la mañana de ayer cuando la familia interpuso la denuncia por desaparición. Poco después se desplegó un dispositivo con perros, drones y helicópteros en una búsqueda "intensa y dificultosa" que se alargó, de forma infructífera, hasta el anochecer.

"Va para largo", fue el sentir general de los equipos de búsqueda al llegar ayer al monte de La Llaneza, el mismo donde hace 14 años, Tomasín estuvo casi dos meses escondido. Pasado el mediodía, comenzaron a buscarlo. Lo hicieron en el área por encima del pueblo, que va hacia unos pastizales; y en el área inferior, que desemboca en un regato. Un terreno que Tomasín, que tiene ahora 55 años y algún impedimento físico más que cuando se fugó, se conoce al dedillo.

"El hombre ya no está como para andar durmiendo a la intemperie", comentaban los vecinos, que apenas lo veían por la aldea. "Sí notamos que llevaba algunos días sin abrir las ventanas", recordaron ayer, reviviendo la intensa búsqueda que se produjo en la zona en 2011. "Han pasado 14 años, Tomasín no está ni física ni psicológicamente bien como para echarse al monte durante tanto tiempo", aseguraron.

En La Llaneza solo hay habitadas dos casas. Una de ellas, la que Tomasín heredó de sus padres y en la que vive tras cumplir condena en la cárcel de Villabona. Pasadas las 14.00 horas de ayer, la Guardia Civil precintaba los accesos a la vivienda tras haberla inspeccionado de sin éxito. En el interior, la suciedad y la maleza hacían del habitáculo un lugar "inhabitable".

Un caso con gran impacto

Tomasín se convirtió durante su larga escapada –burlando todo el dispositivo desplegado por la Guardia Civil para capturarle- en un auténtico héroe para muchos asturianos, que veían en él a una víctima de unos supuestos malos tratos por parte de Manuel, el hermano al que asesinó entre el 1 y el 2 de septiembre de 2011.

En el juicio, no obstante, no quedaron acreditados esos malos tratos. Durante las vistas sí que se hizo evidente el peculiar carácter de Tomasín, reservado, huidizo; una personalidad que se sentía profundamente incómoda en sociedad. Durante el proceso, afloraron problemas mentales y la figura de un hombre quebrado por la vida. En la instrucción del caso afloraron imágenes captadas por cámaras colocadas por el FAPAS para el seguimiento de osos en las que Tomasín aparecía con aspecto de "comando", con una indumentaria estrafalaria. Antes de echarse al monte perseguido por una legión de guardias civiles, Tomasín se refugiaba en una cabaña cercana a La Llaneza, el primer lugar al que ayer acudieron los guardia para tratar de localizarle. Sin embargo, la chabola había sido tomada por la maleza, siendo imposible acceder a ella.

En legítima defensa, según la sentencia, Tomasín le disparó en la cabeza a su hermano Manuel con una inocente escopeta de perdigones que había trucado hasta convertirla en arma letal. Manuel era su hermano mayor, había ido a reñirlo. Tras el crimen, Tomasín se hundió en la espesura de los montes que rodean a su casa. Ahora parece que ha vuelto a hacerlo. Y vuelven a buscarle. Aunque en esta ocasión no hay un motivo aparente para huir.