La Fundación Canaria Jesús Hernández-Hortensia Pérez y Familia abre el plazo de solicitud de ayudas y colaboraciones

La Fundación se gestó al amparo del grupo empresarial Comercial Jesumán, S.A. y, desde hace casi 30 años, viene desarrollando un sólido compromiso con la responsabilidad social tanto en Canarias como fuera de las Islas.

Entre sus hitos más destacados figuran la construcción y dotación de la Casa de Acogida “Madre del Redentor” en El Sauzal (Tenerife), la edificación y equipamiento de la Casa de Acogida “Jesús de Nazaret” en Icod de los Vinos, y la creación de un centro infantil y un hogar para personas mayores “Hermano Pedro” en Vilaflor. Además, la Fundación ha impulsado colaboraciones internacionales en países como Guatemala y diversas misiones de apoyo en África.

Fiel a su lema, “Un mundo mejor es posible”, la Fundación mantiene una filosofía basada en el acompañamiento, el desarrollo comunitario y el compromiso con los más vulnerables, colaborando actualmente con más de 20 entidades sociales y ONG en Canarias y el exterior.

En esta nueva convocatoria, la Fundación pone a disposición de organizaciones sin ánimo de lucro, colectivos sociales, entidades educativas y proyectos solidarios del archipiélago canario —y, en determinados casos, de ámbito internacional— su apoyo en forma de ayudas económicas, recursos materiales y colaboraciones estratégicas.

Las áreas prioritarias de actuación incluyen salud y bienestar comunitario, educación, formación y desarrollo de capacidades, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, cooperación internacional y desarrollo comunitario.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre de 2025.

Tras conversar con su presidente, D. Miguel Ángel Hernández Pérez, este destacó:

“Nos emociona abrir una nueva ventana de colaboración con el tejido social de Canarias. Creemos firmemente que cada iniciativa, por pequeña que parezca, puede generar un impacto real en la vida de las personas. Nuestro compromiso es acompañar esos proyectos con transparencia, cercanía y solidaridad.”

La Fundación invita a todas aquellas entidades y personas que compartan estos valores a presentar sus proyectos y sumarse a esta gran labor colectiva que, año tras año, contribuye a mejorar la vida de muchas familias dentro y fuera de Canarias.

