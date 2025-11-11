Fallecimiento
Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España
La supercentenaria, nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo leridano de Bellvís (Lleida), vivía desde que era pequeña en Barcelona
EFE
La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, considerada la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según han informado a EFE fuentes de la familia.
Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.
Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).
En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado con una fotografía la visita a la casa de Torres, de quien ha dicho que era una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza".
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- El nuevo paraíso de las tartas de queso está en este municipio de Tenerife: cuestan solo 1,50 euros
- Casi 300 muertos, centenares de animales perdidos y la Patrona arrastrada por el agua: así fue el peor aluvión caído en Tenerife
- El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife recibe más de 1.300 visitantes en su primera semana de apertura