Las listas de espera llegan a la sanidad privada: la cita para una mamografía aumenta en casi cuatro días en el último año

Las listas de espera llegan a la sanidad privada. El fenómeno no es nuevo y, desde el sector, hace tiempo que alertan de demoras. Según el 'Estudio RESA 2025. Indicadores de resultados sanitarios en la sanidad privada', elaborado por la Fundación IDIS, el tiempo medio de espera para la citación de una mamografía ha aumentado en casi cuatro días en el último año, pasando de 8,4 días en 2023 a 12,1 días en 2025. Supone el mayor tiempo medio desde 2018, cuando era de 10,9 días. Además, los tiempos de citación para mamografías oscilan entre 0 y 30 días, con variabilidad según el centro.

El estudio establece que se ha registrado, también, un incremento en los tiempos de espera para la citación en radiodiagnóstico: para realizarse una resonancia magnética se tarda actualmente 8,1 días, frente a los 5,9 de 2023, y para un TAC, 4,4 días, frente a los 2,9 del último informe.

Especialidades

Si se habla de consultas de especialidades, el informe señala que los tiempos medios se mantienen parecidos a anteriores ediciones: una media de 14,6 días. Con matices: la oftalmología aumenta ligeramente y se sitúa en 11 días de promedio; la dermatología, que solía tener tiempos elevados disminuye 4 días y se sitúa en 18,5; la traumatología se mantiene en 12 días; la ginecología y obstetricia disminuye hasta los 14,7 y la cardiología se estabiliza en 12,3. Eso sí, la neurología aumenta hasta los 19,1 días.

"Esto responde al mayor volumen de los pacientes complejos, que requieren muchas veces pruebas más especializadas y confían en nuestros centros para llevarlas a cabo. Tenemos que fijarnos en esta nueva complejidad", ha señalado el Jefe de Evaluación Asistencial y Seguridad del Paciente en Quirónsalud, José María Alcázar, en declaraciones que recoge Europa Press, en unas jornadas organizadas por la Fundación IDIS.

624 centros

El informe recopila y analiza datos de 624 centros (148 hospitales, 140 centros ambulatorios y 336 centros de reproducción asistida) y ofrece una visión en más de 40 millones de registros, entre los que se incluyen 1,3 millones de altas hospitalarias y cirugías mayores ambulatorias, 6,5 millones de visitas a urgencias, 6 millones de consultas externas, y 20 millones de pruebas de laboratorio. En total, se han evaluado 146 indicadores (18 más que el año anterior).

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica programada se sitúa en 15,6 días, frente a los 24,1 de la edición anterior. En Urgencias, los tiempos también mejoran: 6 minutos para el triaje y 18,3 minutos para la asistencia facultativa. La estancia media hospitalaria es de 2,8 días, con una tasa de cirugías sin ingreso del 54, 4% y solo un 5 % de reingresos a los 30 días del alta.

Imagen de archivo de una mamografía. / Quique García / EFE

Por su parte, las complicaciones asistenciales se sitúan por debajo del 1 % y la mortalidad en pacientes quirúrgicos con complicaciones serias tratables en un 13,86 % (19,4% en 2023). Asimismo, el 94,3 % de las intervenciones quirúrgicas se realizan con 'checklist' de cirugía segura, y la tasa de infecciones nosocomiales es de 0,29 %.

Fractura de cadera

El análisis del Estudio RESA 2025 incluye otros indicadores clave en patologías de alta incidencia y complejidad. En el caso de la fractura de cadera, el 69,7 % de los pacientes fueron intervenidos en menos de 48 horas, con una estancia media de 7,7 días y una tasa de mortalidad del 2,4 %, lo que representa una mejora con respecto al 3,5 % registrado el año anterior.

En cuanto al infarto agudo de miocardio, la estancia media de los pacientes fue de 5 días, con una mortalidad del 4,5 %. Además, el 70,2 % de los pacientes recibieron tratamiento con angioplastia coronaria percutánea (ACTP). Por último, en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata, la estancia media se situó en 1,8 días, con una tasa de reingreso del 4 % y un 4 % de cirugías realizadas sin ingreso hospitalario.